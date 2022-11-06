Суд обязал застройщиков долгостроя в Геленджике выплатить долги дольщикам

06 ноября 2022, 22:38

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Арбитражный суд Краснодарского края обязал владельца компании "Нестертв" Батала Джалкиева и директора Виталия Халюзина выплатить долги дольщикам недостроенного жилого комплекса "Южный берег" в Геленджике.

Советы тем, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Бенефициар и директор обанкротившегося ООО "Нестертв" Батал Джалкиев и Виталий Халюзин привлечены к субсидиарной ответственности, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Размер субсидиарной ответственности будет определен после окончания расчетов с кредиторами должника, сообщил сегодня "Коммерсант".

ООО "Нестертв" занималось возведением ЖК "Южный Берег" в Геленджике. В апреле в отношении компании открыли конкурсное производство сроком на один год. С заявлением о признании застройщика банкротом обратилась Светлана Миненко, которая приобрела за 2,3 миллиона рублей квартиру в строящемся доме, который должны были сдать в конце 2019 года, но компания не выполнила свои обязательства, говорится в публикации.

По данным сервиса проверки и анализа контрагентов rusprofile, ООО "Нестертв" зарегистрировано в Геленджике в октябре 2010 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Геленджикский городской суд признал Батала Джалкиева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что Батал Джалкиев с января 2016 по сентябрь 2018 года обманным путем привлек деньги 42 дольщиков, желающих купить жилье в ЖК «Южный Берег» в Геленджике, на сумму более 76 миллионов рублей. Деньги застройщик потратил на личные нужды. В ходе судебного заседания свою вину Джалкиев отрицал. Краснодарский апелляционный суд признал законность и справедливость приговора, сообщило 9 апреля издание "Блокнот Геленджик".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.