06 ноября 2022, 22:38

Суд обязал застройщиков долгостроя в Геленджике выплатить долги дольщикам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Арбитражный суд Краснодарского края обязал владельца компании "Нестертв" Батала Джалкиева и директора Виталия Халюзина выплатить долги дольщикам недостроенного жилого комплекса "Южный берег" в Геленджике. 

Советы тем, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Бенефициар и директор обанкротившегося ООО "Нестертв" Батал Джалкиев и Виталий Халюзин привлечены к субсидиарной ответственности, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Размер субсидиарной ответственности будет определен после окончания расчетов с кредиторами должника, сообщил сегодня "Коммерсант".

ООО "Нестертв" занималось возведением ЖК "Южный Берег" в Геленджике. В апреле в отношении компании открыли конкурсное производство сроком на один год. С заявлением о признании застройщика банкротом обратилась Светлана Миненко, которая приобрела за 2,3 миллиона рублей квартиру в строящемся доме, который должны были сдать в конце 2019 года, но компания не выполнила свои обязательства, говорится в публикации.

По данным сервиса проверки и анализа контрагентов rusprofile, ООО "Нестертв" зарегистрировано в Геленджике в октябре 2010 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Геленджикский городской суд признал Батала Джалкиева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что Батал Джалкиев с января 2016 по сентябрь 2018 года обманным путем привлек деньги 42 дольщиков, желающих купить жилье в ЖК «Южный Берег» в Геленджике, на сумму более 76 миллионов рублей. Деньги застройщик потратил на личные нужды. В ходе судебного заседания свою вину Джалкиев отрицал. Краснодарский апелляционный суд признал законность и справедливость приговора, сообщило 9 апреля издание "Блокнот Геленджик".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Застройщик из Дербента обвинен в хищении ста миллионов у дольщиков", "Два проблемных дома достроены в Ростове-на-Дону", "Дольщики сочинского ЖК получили компенсации вместо квартир".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

06 ноября 2022, 23:34

06 ноября 2022, 21:40

  • Отчет Кокова о поездке к мобилизованным вызвал иронию в соцсети

    Мобилизованным из Кабардино-Балкарии всего хватает, им передана помощь, отчитался Казбек Коков по итогам поездки в зону военной операции. В республике активно ведутся сборы на нужды мобилизованных, этого не было бы, если бы им всего хватало, возразили пользователи соцсети.

06 ноября 2022, 20:42

  • Мобилизованный педагог из Дагестана погиб на Украине

    Учитель физкультуры Марат Селимов, призванный во время частичной мобилизации, погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Магарамкентского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 244 уроженцев Дагестана.

06 ноября 2022, 19:45

  • Власти пообещали 837 рабочих мест после перезапуска волгоградского "Химпрома"

    Пять предприятий согласились работать в особой экономической зоне на площадке бывшего завода "Химпром" в Волгограде, на химических производствах планируется создать 837 рабочих мест, объявило сегодня правительство России. Власти Волгоградской области обязались потратить на строительство инфраструктуры экономической зоны не менее 1,82 миллиарда рублей.

06 ноября 2022, 18:46

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи