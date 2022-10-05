Два проблемных дома достроены в Ростове-на-Дону

05 октября 2022, 06:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 600 миллионов рублей было выделено властями Ростовской области на достройку двух домов на улице 1-я Баррикадная. Дольщики добивались окончания строительства почти четыре года, проводили одиночные пикеты и объявляли проводя одиночные пикеты и объявляя голодовку.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2018 году дольщики жилкомплекса "Баррикадная" в Ростове-на-Дону провели серию одиночных пикетов перед зданием областного правительства, а шестеро протестующих начали голодовку рядом с незавершенной стройкой. Затем к ним присоединились еще четыре обманутых дольщика. Прекратить голодовку они согласились лишь после того, как заместитель губернатора Ростовской области пообещал выделить деньги на достройку дома.

Главное требование дольщиков к властям региона - исполнение "дорожных карт", согласно которым дом должны сдать в четвертом квартале 2018 года. Строительство дома на 1-й Баррикадной улице было начато в 2004 году Ростовской региональной ипотечной корпорацией, контрольным пакетом акций которой обладает региональное Минимущества, следует из данных на сайте корпорации. Поскольку правительство Ростовской области было главным акционером компании-застройщика и выдало ему разрешение, требования дольщиков жилкомплекса "Баррикадная" к властям обоснованы, полагают юристы Христофор Арутюнов и Татьяна Берман.

4 октября глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале сообщил о завершении строительства двух проблемных многоквартирных домов по улице 1-я Баррикадная, 24, позиции 1А и 1Б.

По его словам, для завершения строительства дольщики объединились и создали жилищно-строительный кооператив "Баррикадная, 23", из областного бюджета ЖСК была предоставлена субсидия 420,2 миллиона рублей для достройки дома 1Б и 193,3 миллиона рублей для достройки дома 1А.

"Дома введены в эксплуатацию, а это значит, что 219 пострадавших участников долевого строительства получат ключи от своих квартир", - написал Логвиненко.

Один из 17-этажных домов рассчитан на 84 квартиры, второй - на 165 квартир, пишет "Ростов-Газета".

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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