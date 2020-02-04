Решение о вырубке ростовской рощи оставлено в силе

04 февраля 2020, 14:18

Кассационная инстанция отказалась удовлетворить жалобу ростовчан на решение вырубить деревья в Александровской роще для застройки территории многоквартирными домами.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля 2019 года Ростовский облсуд не удовлетворил апелляционную жалобу местных жителей на решение разрешить вырубку деревьев в Александровской роще для строительства многоквартирных домов. Активисты решили обжаловать решение суда в кассационной инстанции.

1 марта 2019 года Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону признал законным постановление главы города об утверждении планировки территории Александровской рощи. Судебные слушания прошли на фоне обещаний властей построить на месте рощи комфортный экорайон со всей инфраструктурой, а сотни квартир в новых домах получат обманутые дольщики. Застройщик занизил число будущих жильцов на 7,5 тысячи человек, для которых не хватит парковок, а также мест в школах и детских садах, считают истцы.

Сегодня Третий апелляционный суд в Сочи рассмотрел кассационную жалобу защитников Александровской рощи. Заседание проводилось по видеосвязи с Пролетарским райсудом Ростова-на-Дону, в зале которого присутствовали двое истцов и юрист администрации города. В здании суда в Сочи находились представители департамента архитектуры, компании-застройщика и прокуратуры, передал корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший в Пролетарском райсуде.

Один из истцов Антон Штык сообщил суду, что в Александровке более 1500 человек не обеспечено детскими садами, а более 7000 человек – школами. Местные жители говорили об этом на публичных слушаниях, но власти и застройщики не учли эту потребность, сказал Штык.

В Ростове-на-Дону не хватает парков, а в планировке нового микрорайона не прописаны компенсационные высадки деревьев, указала суду жительница Александровки Татьяна Копосова. "Проблемой дольщиков не может объясняться нарушение природоохранного законодательства", - пояснила она.

В свою очередь юрист администрации Ростова-на-Дону Вадим Янин посчитал решения судов «законными и обоснованными». По его словам, застройка участка проводится «в целях реализации законодательства для поддержки обманутых дольщиков, проблема которых очень актуальна для Ростовской области». На территории рощи «объектов истцам не принадлежало», добавил он.

Представитель компании-застройщика Александр Язымов назвал доводы местных жителей «бытовым пониманием Градостроительного кодекса», а представитель департамента архитектуры указала суду, что считает плотность населения в микрорайоне допустимой.

Посовещавшись несколько минут, коллегия судей постановила не удовлетворить жалобу защитников рощи. После заседания истцы сообщили корреспонденту «Кавказского узла», что намерены обжаловать это решение в Верховном суде.