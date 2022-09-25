Дольщики сочинского ЖК получили компенсации вместо квартир

25 сентября 2022, 13:00

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Более 430 дольщиков недостроенного ЖК "Ямайка" в Сочи получили денежные компенсации, отчитались власти Кубани. В городе насчитывается еще девять недостроенных жилых комплексов, сообщил мэр.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2019 года около 300 покупателей квартир в сочинских жилых комплексах провели митинг, требуя узаконить их дома. Одна из дольщиков ЖК "Ямайка" сообщила на митинге, что уже 12 лет не может решить проблему со строительством дома. "Несмотря на то, что мы строились законно по всем документам, мы без квартир", - рассказала участница митинга.

В Сочи распространена практика, когда застройщики сначала строят дома, а потом пытаются узаконить их через суд. Власти города возлагают ответственность за покупку жилья на дольщиков. Только в 2018 году в Сочи было выявлено более полутысячи самовольных объектов строительства, власти города добиваются в суде их сноса за счет застройщиков, рассказал ранее представитель мэрии.

Дольщики сочинского ЖК "Ямайка" получили более четырех миллиардов рублей компенсации. Деньги вместо квартир были выданы 431 человеку, сообщает сегодня "Югополис".

"Те поручения, за реализацию которых отвечает Минстрой России, в регионе в целом и в городе Сочи оперативно исполняются", - приводит издание слова замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, который провел в Сочи совещание.

ЖК "Ямайка" начали строить в конце 2000-х годов. Дома были возведены чуть более, чем наполовину, затем строительство остановилось. В 2019 году власти края сообщили, что ведут переговоры с удмуртской стройкомпанией "Зардон-Групп", которая могла бы достроить проблемный ЖК, но работы так и не возобновили.

В 2021 году в Сочи из реестра проблемных домов исключили 73 долгостроя, квартиры или деньги получили 1850 человек. В этом году из реестра исключили 12 домов. Вице-губернатор Евгений Наумов сообщил, что в Сочи и в целом на Кубани проблему обманутых дольщиков планируют решить в 2023 году.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в сочинском реестре еще остаются девять жилых комплексов. Семь из них будут достраивать инвесторы, еще один - застройщик. "Еще по одному объекту ожидаем принятия решения Фондом развития территорий", – цитирует Копайгородского издание.

Напомним, в Краснодаре 27 августа обманутые дольщики разместили баннер на одном из зданий ЖК "Кларисса", который строится уже 20 лет. Они назвали его "Памятником бездействия властей". 2 сентября один из обманутых дольщиков провел одиночный пикет перед зданием администрации Краснодара с требованием достроить дом.

12 сентября обманутые дольщики ЖК "Кларисса" провели серию одиночных пикетов под окнами администрации края. Вышедшие к ним сотрудники администрации пообещали, что встреча с дольщиками состоится в конце сентября. Представитель департамента по надзору в строительной сфере рассказал дольщикам, что уже проведено межевание участка, на котором стоит дом, и его теперь нужно утвердить.

Советы тем, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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