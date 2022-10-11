Застройщик из Дербента обвинен в хищении ста миллионов у дольщиков

11 октября 2022, 20:22

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Директор стройфирмы похитил более ста миллионов рублей у дольщиков, которые вложили средства в строительство многоэтажного дома, сочли следователи. Дело направлено в суд Дербента.

Прокурором Дербента утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении генерального директора ООО "Первый строительный", сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

По версии следствия, с 2015 по 2019 годы руководитель организации на основании заключенных договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного 16-этажного дома в Дербенте получил от 104 дольщиков более 218 миллионов рублей. "В целях создания видимости выполнения взятых на себя обязательств перед участниками долевого строительства и введения их в заблуждение, часть указанной суммы он вложил в строительство дома. Оставшиеся более 102 миллионов рублей генеральный директор общества похитил, после чего скрылся", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело направлено в Дербентский городской суд. На имущество обвиняемого наложен арест, отмечаются в сообщении.

Руководитель строительной компании "Первый строительный", объявленный в федеральный розыск, был задержан в Московской области, сообщил "Черновик " 16 сентября 2021 года.

"Кавказский узел" писал, что пайщики ЖСК "Арафат" пожаловались на отсутствие реакции правоохранительных органы на обращения в связи с недостроенными домами в Махачкале.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.