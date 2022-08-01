Пайщики жилищно-строительного кооператива в Махачкале заявили о мошенничестве

01 августа 2022, 14:00

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Многоквартирные дома в Махачкале, в которые люди вложили деньги, не достроены, а правоохранительные органы не реагируют на жалобы, заявили пайщики ЖСК "Арафат".

Пайщики рассказали, что глава ЖСК "Арафат" винит владельца участка в том, что многоквартирные дома не достроены. Владелец участка в свою очередь обвиняет застройщика в том, что тот не расплатился с ним за участок, и он намерен его изъять. Люди неоднократно собирались у недостроенного дома и подавали заявления в правоохранительные органы, но безрезультатно, сказал один из пайщиков.

"В 2018 году заключил договор с ЖСК "Арафат" и выкупил у них двухкомнатную квартиру за 850 тысяч рублей. С тех пор мучаюсь. Уже в который раз собираемся. Наверное, уже в десятый раз... Я написал заявление в полицию о мошеннических действиях этих застройщиков. Это было 10.08.2021 г.", - сказал мужчина на видео с места собрания, опубликованном в Telegram-канале газеты "Черновик".

В связи с этой ситуацией люди, вложившие деньги в недострой, вынуждены жить в съемном жилье или стесненных условиях, а один из них - в вагончике, пишет на своем сайте "Черновик" со ссылкой на пайщиков.

Информации о ЖСК "Арафат" на сайтах прокуратуры, МВД и Следкома Дагестана сегодня к 13.50 мск нет. Также нет комментариев застройщика относительно жалоб пайщиков.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в октябре 2021 года пайщики, дольщики и сами застройщики жаловались на снос построенных многоэтажных домов. Они собрались у здания правительства Дагестана и потребовали прекратить уголовное преследование застройщиков и снос.

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