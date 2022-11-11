Суд арестовал главу кубанского фонда защиты дольщиков

11 ноября 2022, 04:45

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Бывшая депутат заксобрания Кубани и глава краевого Фонда защиты прав дольщиков заключена под стражу по делу о многомиллионном коммерческом подкупе.

"Кавказский узел" писал, что бывшая депутат законодательного собрания Краснодарского края и глава регионального Фонда защиты прав дольщиков Евгения Шумейко заподозрена в незаконном обогащении на 41 млн рублей. Следствие считает, что деньги она получила от главы строительной фирмы за заключение контракта на достройку проблемного жилого дома в Краснодаре. Шумейко состояла в "Единой России", но с 9 ноября ее членство в партии приостановили в связи с уголовным делом.

Суд по ходатайству следствия 10 ноября отправил под стражу бывшую руководительницу Фонда защиты прав дольщиков на Кубани, сообщило региональное управление СКР. "Фигурантке предъявлено обвинение в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Суд в Краснодаре отправил Евгению Шумейко под стражу на два месяца, уточнил со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Кубани "Коммерсант-Юг".

Шумейко возглавляла Фонд защиты прав дольщиков с 2019 по 2022 годы и в это же время, с 2017 по 2022 год, была депутатом заксобрания Кубани.

В бытность депутатом Евгению Шумейко уличили в неполном декларировании доходов. В 2018 году она не задекларировала четыре банковских счета, один счет указала с неверной датой открытия и неверным остатком, также в декларации не было сведений о ее статусе соучредителя в коммерческой организации. В 2019 году в декларации Шумейко также не были указаны четыре банковских счета, следует из публикации на сайте заксобрания Кубани от 27 апреля 2022 года.

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