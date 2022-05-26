Дольщики ЖК "КарандашЪ" принесли гроб к зданию администрации Кубани

26 мая 2022, 21:05

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Три человека умерли, так и не дождавшись ключей от своих квартир, заявили дольщики ЖК "КарандашЪ" на акции в Краснодаре. Они принесли гроб к зданию краевой администрации и потребовали решить их проблему.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая дольщики ЖК "КарандашЪ", посчитавшие, что их права нарушены, перекрыли дорогу в центре Краснодара. Строительные работы в этом жилом комплексе завершены, но выявлены отклонения от проекта по обустройству паркинга, и застройщик обратился в суд за признанием права собственности, поэтому дольщикам следует дождаться решения суда, заявил вице-губернатор края.

22-этажный жилой комплекс "КарандашЪ" с 2015 года возводился в краевой столице на улице Фабричной. В октябре 2020 года власти заявили, что на достройку проблемных объектов выделили субсидии из краевого и местного бюджетов. Согласно планам, до конца года в Краснодаре должны были сдать девять долгостроев, в том числе и ЖК "КарандашЪ". Однако покупатели так и не получили ключи от квартир. Строительно-монтажные работы в ЖК "КарандашЪ" завершены, строительный надзор принял конструктив здания, однако в ходе приема сетей в жилом комплексе были выявлены отклонения от проекта по обустройству паркинга. Застройщик обратился в суд за признанием права собственности, поэтому дольщикам следует дождаться решения суда, рассказал 17 мая вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Дольщики ЖК "КарандашЪ" сегодня днем вышли на митинг в Краснодаре к зданию краевой администрации на улице Красной, 35. Они принесли на площадь гроб, обклеенный гвоздиками и плакатом "Не дождался", сообщило сегодня издание "93.ru".

По словам участников акции, три человека умерли, не получив ключей от своих квартир, пишет "Живая Кубань".

Издание в своем YouTube-канале опубликовало ролик с места проведения акции. В ролике видно, что протестующие были в футболках с названием компании-застройщика, в руках они держали плакаты "Нам нужны квартиры в этой жизни", "Все в доле: кроме дольщиков!", "Дольщики устали от пустых обещаний".

"Сегодня решили повеселить Краснодар. У нас есть такая акция по поводу того, что дом, который строили и построили четыре года назад, никак не могут передать дольщикам. Каждая инстанция рассказывает, как они пекутся о нашем доме и как они все наши вопросы решают, но ни один дольщик еще вопрос свой не решил. Никто не живет в доме, четыре года дом стоит готовый, а всего уже шестой год ждем дом. Поэтому уже три человека дом не дождались, умерли, поэтому в честь них сегодня вот такая красивая акция", - заявил в ролике представитель дольщиков.

Краевые власти обратили внимание на акцию дольщиков. Администрация Краснодара обратится в краевой суд с апелляцией по делу дольщиков ЖК "КарандашЪ" по улице Фабричной, сообщил сегодня в своем telegram-канале Оперативный штаб Краснодарского края.

Строительная готовность жилищного комплекса стопроцентная, однако есть отклонения от выданного разрешения на строительство, информировал оперштаб. "В сложившейся ситуации виноват застройщик, который не устранил предписание Госстройнадзора о приведении объекта в соответствие с проектной документацией. Соответственно, жилой комплекс не могут ввести в эксплуатацию. Вопрос решается в судебном порядке. Дольщики подали коллективный иск о признании права собственности на жилые помещения в Первомайский районный суд города Краснодара. В судебном заседании 18 мая 2022 года в удовлетворении исковых требований им отказали. Для помощи дольщикам мэрия Краснодара обратится в краевой суд с апелляцией", - сказано в сообщении оперштаба края.

Фактически дом был построен и подключен к инженерным сетям в конце 2021 года. Однако ранее Госстройнадзор указал на несоответствие объекта проектной декларации и потребовал устранить это нарушение. После этого застройщик попытался решить эту проблему и попробовал внести изменения в разрешение на строительство. Однако в департаменте архитектуры и градостроительства ему отказали. Застройщик подал иск, но суды встали на сторону администрации, сообщило сегодня со ссылкой на мэрию Краснодара РБК.

На протяжении всего этого времени жилой комплекс не мог быть введен в эксплуатацию, поэтому дольщики попытались получить право собственности на купленные помещения через суд. Параллельно мэрия совместно с застройщиком пытается устранить нарушения - сделать это планируют к концу июня 2022 года, информировало издание.

Напомним, "Кавказский узел" уже неоднократно писал о проблемах краснодарских дольщиков. Так, 7 мая суд увеличил до 7,5 года срок лишения свободы застройщику жилого комплекса "Анит Сити" Олегу Георгизову, который был признан виновным в хищении более 500 миллионов рублей у обманутых дольщиков.

Как не стать жертвой обмана при долевом строительстве или обезопасить себя от подобных проблем, говорится в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник".

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