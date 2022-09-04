Власти Краснодара нашли инвестора для проблемного ЖК "Черкасский"

04 сентября 2022, 03:12

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Долгострой на улице Черкасской в Краснодаре, строительство которого было приостановлено в 2016 году, новый застройщик планирует сдать в третьем квартале 2023 года.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года в Краснодаре четыре человека были осуждены за обман дольщиков при строительстве нескольких многоквартирных домов к срокам от двух до пяти лет лишения свободы. Договоры они заключали от имени ЖСК "Черкасский" и ООО "Радуга".

Проблемный ЖК "Черкасский", расположенный на улице Черкасская, 58/2 в Краснодаре, построит компания "Гарантия", сообщает 3 сентября "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Ориентировочные сроки окончания строительства - третий квартал 2023 года. Инвестор приступит к работам после того, как в разрешительную документацию будут внесены соответствующие изменения.

Строительство 20-этажного дома на две секции началось в 2014 году, два года спустя оно было приостановлено. На тот момент было построено лишь 10 этажей. В доме насчитывается 288 квартир, все они были реализованы до того, как застройщик обанкротился. В конце июля 2022 года объект решением арбитражного суда был передан жилищно-строительному кооперативу "На Черкасской", пишет "Югополис".

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.