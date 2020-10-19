Четыре человека осуждены за обман краснодарских дольщиков

19 октября 2020, 16:19

Прикубанский районный суд Краснодара признал четырех мужчин виновными в мошенничестве с деньгами дольщиков и приговорил их к срокам от двух до пяти лет лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что застройщики с 2013 года по 2017 год заключали договоры от имени ЖСК "Черкасский" и ООО "Радуга" привлекая средства пайщиков и дольщиков на строительство многоквартирных домов в Краснодаре на ул. Черкасская, 58/2 и ул. Е. Жигуленко, 7, однако дома так и не были построены, сообщила прокуратура.

Всего было заключено более 500 договоров долевого участия, общая стоимость которых составила свыше 930 миллионов рублей. На недвижимое и движимое имущество осужденных был наложен арест в ходе предварительного следствия, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Суд назначил двум подсудимым по пять лет лишения свободы, третьему - 4,5 года, четвертому - два года и восемь месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом максимальное наказание по вмененной им части 4 статьи 159 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.

Комментариями осужденных или их представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Уголовное дело поступило в суд 14 мая 2019 года, в ходе процесса состоялось 38 заседаний, следует из карточки дела на сайте Прикубанского районного суда.

"Кавказский узел" писал также, что два краснодарских застройщика 16 октября признаны виновными в хищении 890 миллионов рублей. Суд приговорил одного из них к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. Второй обвиняемый, сбежавший из-под домашнего ареста, заочно приговорен к 6,5 годам лишения свободы.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, "Кавказский узел" опубликовал в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", размещенной в разделе "Справочник".