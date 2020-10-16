Вынесен приговор по делу об обмане 950 краснодарских дольщиков

16 октября 2020, 17:57

Два краснодарских застройщика признаны виновными в хищении 890 миллионов рублей. Суд приговорил одного из них к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. Второй обвиняемый, сбежавший из-под домашнего ареста, заочно приговорен к 6,5 годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", суд признал несостоятельной строительную компанию "Юг-Стройка". С начала 2018 года в судах находится более 150 исковых заявлений участников долевого строительства, ответчиком по которым выступает ООО "Юг-Стройка", связанных с неисполнением застройщиком своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

В декабре 2017 года Краснодарский краевой суд заключил под стражу Антона Остринского, который возглавлял строительно-инвестиционную компанию "Остринский" (в 2017 году переименована в "Юг-Стройка"). Следователи считают, что руководитель стройкомпании использовал денежные средства дольщиков трех жилых комплексов в Краснодаре, "Мир", "Луч" и "Заря" не по целевому назначению и фактически похитил их. Антон Остринский сбежал из-под домашнего ареста, и в декабре 2019 года судом было вынесено постановление об объявлении его в международный розыск.

Прикубанский районный суд Краснодара вынес сегодня приговор по уголовному делу в отношении руководителей строительной компании ООО "Остринский" (с 15 июня 2017 года ООО "Юг-Стройка") Антона Остринского и Рафика Нерсесяна. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края.

Следствием и судом установлено, что обвиняемые в период с 2014 по 2017 год организовали строительство жилых комплексов "Мир" и "Луч" в Краснодаре, которое не было завершено даже наполовину. Строительство осуществлялось с критическими нарушениями строительных норм и без фактической возможности сдачи ЖК в эксплуатацию. Застройщики заключили более 950 договоров долевого участия на сумму свыше 890 миллионов рублей, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Суд приговорил Нерсесяна к 3 года и 8 месяцам лишения свободы и 500 тысячам рублей штрафа, Остринский приговорен заочно к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Движимое и недвижимое имущество обвиняемых было арестовано в период следствия, сообщил надзорный орган.

Максимальное наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело было передано в суд 28 декабря 2018 года, в ходе процесса состоялось 23 судебных заседания, 25 октября 2019 года производство по делу было приостановлено в связи с побегом обвиняемого. 30 октября 2019 года производство было возобновлено, после чего состоялись еще 33 заседания суда, следует из карточки дела на сайте Прикубанского районного суда.

Комментариями осужденных или их представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, "Кавказский узел" опубликовал в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", размещенной в разделе "Справочник".