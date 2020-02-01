Застройщик трех жилых комплексов в Краснодаре признан банкротом

01 февраля 2020, 23:30

Суд признал несостоятельной строительную компанию "Юг-Стройка", учредитель которой Антон Остринский объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года Краснодарский краевой суд заключил под стражу Антона Остринского, который возглавлял строительно-инвестиционную компанию "Остринский" (в 2017 году переименована в "Юг-Стройка"). Следователи считают, что руководитель стройкомпании использовал денежные средства дольщиков трех жилых комплексов в Краснодаре, "Мир", "Луч" и "Заря" не по целевому назначению и фактически похитил их, сумма ущерба оценивается в 228 миллионов рублей. Антон Остринский сбежал из-под домашнего ареста и в декабре 2019 года судом было вынесено постановление об объявлении его в международный розыск.

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельной строительную компанию "Юг-Стройка", которая возводила в Краснодаре жилые комплексы "Мир", "Луч" и "Заря", сообщило издание "Деловая газета.Юг".

В отношении предприятия, согласно решению суда, введена процедура конкурсного производства сроком на один год. Конкурсным управляющим назначен Малик Байрамбеков, информирует издание.

Публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" подала в суд заявление о признании "Юг-Стройка" банкротом в декабре 2019 года. В нем было указано, что в отношении застройщика возбуждено 180 исполнительных производств на общую сумму более 99 миллионов рублей, из которых более 23 миллионов рублей составляют долги по налогам и сборам. Также судом вынесено 33 решения о взыскании с застройщика задолженности в сумме более 44 миллионов рублей. Эти решения вступили в законную силу и до настоящего времени не были исполнены.

С начала 2018 года в судах находится более 150 исковых заявлений участников долевого строительства, ответчиком по которым выступает ООО "Юг-Стройка", связанных с неисполнением застройщиком своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве. Это подтверждает невозможность исполнения застройщиком своих обязательств по возведению многоэтажных домов, сказано в опубликованном на сайте суда решении.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, "Кавказский узел" опубликовал в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", размещенной в разделе "Справочник".