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12:46, 25 июля 2025

Авиация эвакуировала в Краснодар раненого в ходе атаки БПЛА 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Получивший тяжелые ранения ног сочинец эвакуирован в столицу региона. 

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 24 июля в Сочи две женщины погибли в результате атаки дрона, еще 11 человек пострадали.

Сегодня ночью в результате атаки беспилотников на вокзал в Тимашевске получили ранения два человека - один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу. После оказания первой помощи пассажира по его просьбе вернули на ж/д станцию.

Санавиация помогла оперативно эвакуировать в Краснодар мужчину, пострадавшего в результате атаки БПЛА в Сочи. "Экипаж вертолета "Ансат" Национальной службы санитарной авиации (НССА) обеспечил срочную медицинскую транспортировку пациента, пострадавшего в результате массированной атаки дронов в Сочи", - говорится в сообщении Национальной службы санитарной авиации. 

38-летний мужчина получил тяжелые осколочные ранения ног. Пациента было решено незамедлительно направить в Краснодар для прохождения специализированного лечения и последующей реабилитации, сообщает «Интерфакс».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что сегодня ночью регион вновь подвергся массированной атаке БПЛА.

"В Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов - выбиты окна, без пострадавших. В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале

Отселены жители двух домов в кубанской станице

Окна двух домов выбиты в результате падения обломков дрона в станице Курчанской Темрюкского района Краснодарского края, сообщил глава района Федор Бабенков. 

"Ночью в результате падения обломков БПЛА  выбиты окна двух домов. Жители временно отселены", - написал Бабенков в своем телеграм-канале. Он отметил, что их жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

Отметим, что сегодняшней ночью, в Ростовской области атаке беспилотников подверглись Новошахтинск, Зерноград, Каменск-Шахтинский, а также Мясниковский, Песчанокопский, Родионово-Несветайский, Октябрьский и Красносулинский районы. "Взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском. По оперативной информации, никто из людей не пострадал", -  сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

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