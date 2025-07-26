Невзорвавшийся беспилотник обезврежен в Славянске-на-Кубани
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В Славянске-на-Кубани был найден невзорвавшийся БПЛА, силовики эвакуировали жильцов ближайших домов, после чего обезвредили находку.
Как писал "Кавказский узел", в ночь с 24 на 25 июля в результате атаки беспилотников на вокзал в Тимашевске получили ранения два человека, в Славянске-на-Кубани в одном из частных домов повреждены два окна.
В Славянске-на-Кубани 25 июля был найден неразорвавшийся беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале глава города Роман Синяговский.
По его словам, для обеспечения безопасности были временно перекрыты прилегающие к месту находки улицы, а жители расположенных поблизости домов были эвакуированы. После того, как сотрудники МЧС обезвредили дрон, люди вернулись в свои дома, а транспортное сообщение было восстановлено.
Также Синяговский сообщил, что по поводу ущерба, причиненного обломками БПЛА, в администрацию города обратились жители девяти адресов. Зафиксированы повреждения кровель, хозяйственных построек, заборов, по двум адресам ущерб не подтвержден.
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