Дольщики долгостроя в Краснодаре упрекнули чиновников в бездействии

27 августа 2022, 22:33

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На одном из зданий ЖК "Кларисса" в Краснодаре, которое строится уже 20 лет, обманутые дольщики разместили баннер, который назвали "памятником бездействия властей".

На долгострое "Кларисса", который находится на Кубанской набережной Краснодара, появился баннер, при помощи которого дольщики попытались привлечь внимание властей. "Памятник бездействия властей. Ждем квартиры 20 лет. ЖК "Кларисса". Обманутые дольщики", говорится на баннере, который растянут между окнами долгостроя, который возводится с 2002 года.

"Сегодня повесили баннер. Может, так наши власти начнут чаще о нас вспоминать, и не только обещать, но и исполнять свои обещания", - привело издание "Живая Кубань" слова дольщиков.

Ранее дольщики этого долгостроя пытались сами найти инвестора, который сможет достроить дома. По плану жилой комплекс должен был состоять из семи секций. Застройщик, ООО "Кларисса", до 2013 года сдал в эксплуатацию секции 1-3, секция №14 заселена, но так и не введена в эксплуатацию. Секция №4 находится в состоянии 95% готовности - осталось установить лифты, подключить горячее водоснабжение, закончить штукатурные работы, завершить отделку подземной парковки. Секция №5 находится на начальном этапе строительства, к возведению шестой секции застройщик не приступал, а на месте, где ее планировалось строить, находится частный дом, сообщило в мае ИА KrasnodarMedia.

Секция №4 по адресу: Кубанская Набережная, 56, внесена в Единый реестр проблемных объектов, также она числится и в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства, говорится в публикации.

В марте 2021 года мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что по итогам визита в Краснодар генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Константина Тимофеева "жилые комплексы "Вдохновение", "Кларисса", "Калина Парк" и "Самоцветы" и многие другие, которые вошли в соглашение, будут финансироваться из федерального бюджета". "Перед нами стоит задача - к 2023 году сделать так, чтобы проблем с незавершенным строительством объектов у нас не было", - привело слова мэра издание "Кубанские новости".

Однако 28 июня Константин Тимофеев проинформировал, что власти Кубани изменили решение по поводу ЖК "Кларисса". "По трем объектам (ООО "Кларисса") работа приостановлена по просьбе региона. В их отношении планируется отзыв ходатайства о применении механизмов фонда", - приводятся слова чиновника на сайте Фонда развития территорий (новое название Фонда защиты прав дольщиков - Прим. "Кавказского узла").

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае неоднократно проходили акции протеса обманутых дольщиков. Людям, вложившим средства в возведение ЖК "Жемчужина" по улице Шаляпина, 30/1 в Краснодаре (плановый срок сдачи - конец 2016 - начало 2017 года), удалось добиться возобновления строительства.

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