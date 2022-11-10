Глава фонда защиты прав дольщиков на Кубани заподозрена в многомиллионном подкупе

10 ноября 2022, 01:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывшая депутат Законодательного собрания Краснодарского края и глава регионального фонда защиты прав дольщиков получила от застройщика 41 млн рублей за обещание привлечь его фирму к достройке проблемного дома, заявили следователи.

Уголовное дело против бывшего директора Фонда защиты прав участников долевого строительства на Кубани возбуждено по статье о получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК России). Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

38-летняя женщина возглавляла региональный фонд защиты прав дольщиков, призванного обеспечивать достройку проблемных жилых домов. Согласно версии следователей, в этой должности она решила получить деньги от обратившегося к ней учредителя строительной компании, который был заинтересован в контракте на достройку одного из проблемных краснодарских ЖК.

Сожитель женщины, выступивший в качестве посредника, осенью 2020 года сообщил бизнесмену, что договор на достройку проблемного многоквартирного дома его фирма получит в случае передачи руководителю фонда 41 млн рублей. В декабре коммерсант передал требуемую сумму денег директору фонда через ее сожителя, а в августе 2021 года директор фонда заключила с его организацией обещанный контракт на достройку жилого дома, говорится в сообщении, опубликованном 9 ноября на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Согласно сообщению следователей, 9 ноября в доме подозреваемой прошел обыск, а сама она задержана до избрания меры пресечения. Предприниматель, передавший деньги главе фонда, обвиняется в передаче коммерческого подкупа и находится под домашним арестом, договоры на достройку проблемного ЖК с ним расторгнуты, отмечается в сообщении ведомства.

Директором Фонда защиты дольщиков Кубани до 12 мая 2022 года была Евгения Шумейко, следует из данных сервиса проверки контрагентов "Чекко".

Шумейко возглавляла Фонд защиты прав дольщиков с 2019 по 2022 годы и в это же время, с 2017 по 2022 года, была депутатом Заксобрания Краснодарского края и секретарем комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, отмечает в публикации от 9 ноября "Коммерсант-Юг".

Евгения Шумейко состояла в "Единой России", но с 9 ноября ее членство в партии приостановлено "в связи с возбуждением в отношении нее уголовного дела", говорится в сообщении на партийном сайте.

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