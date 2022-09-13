Обманутые дольщики провели акцию в Краснодаре

13 сентября 2022, 07:09

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Дольщики, которые почти 20 лет не могут добиться достройки ЖК "Кларисса", провели серию одиночных пикетов у здания администрации Краснодарского края. Чиновники, вышедшие к пикетчикам, обещали провести с ними встречу в конце сентября.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа в одном из зданий ЖК "Кларисса" в Краснодаре, который строится уже 20 лет, обманутые дольщики разместили баннер. Они назвали его "Памятником бездействия властей". 2 сентября один из обманутых дольщиков провел одиночный пикет перед зданием администрации Краснодара с требованием достроить дом.

Обманутые дольщики ЖК "Кларисса" 12 сентября провели серию одиночных пикетов под окнами администрации Краснодарского края. В руках они держали красные баннеры, на которых они написали призывы к чиновникам перейти от слов к делу и решить проблемы дольщиков. Баннер такого же типа они ранее вывесили на здании недостроенного ЖК, пишет "Живая Кубань".

По словам пикетчиков, практически сразу, как началась акция, к ним вышли сотрудники администрации, которые пообещали, что встреча с дольщиками состоится в конце сентября. Представитель департамента по надзору в строительной сфере края рассказал, что уже проведено межевание участка, на котором стоит дом, и его теперь нужно утвердить. Кроме того, по его словам, уже проведена оценка объекта.

Дольщики, однако, уже не верят чиновникам. Один из них написал обращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, которое в администрации зарегистрировали.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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