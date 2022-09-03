Обманутый дольщик ЖК "Кларисса" провел одиночный пикет в Краснодаре

03 сентября 2022, 04:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На совещании с чиновниками и представителями Фонда защиты прав участников долевого строительства в Краснодарском крае не удалось достигнуть подвижек в вопросе строительства проблемного ЖК "Кларисса", сообщили обманутые дольщики. Один из них провел одиночный пикет с требованием достроить дома.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа в одном из зданий ЖК "Кларисса" в Краснодаре, который строится уже 20 лет, обманутые дольщики разместили баннер. Они назвали его "Памятником бездействия властей".

Обманутый дольщик ЖК "Кларисса" провел 2 сентября одиночный пикет у здания администрации Краснодарского края, пишет "Живая Кубань".

Накануне дольщики посетили совещание, которое прошло в администрации при участии Фонда защиты прав участников долевого строительства в Краснодарском крае. Однако, по их словам, никаких серьезных результатов на встрече достигнуто не было. Дольщики рассказали, что им практически не дали высказать свое мнение. "На мой вопрос Фонду, как он оценивает по времени и деньгам (с учетом предыдущих отношений) вероятность получения компенсаций в этом году - ответа не получил", - приводит издание слова одного из участников совещания.

Ранее власти Кубани сообщали, что документы для нескольких долгостроев в крае планируется передать в федеральный фонд. В их числе - ЖК "Кларисса", пишут "Краснодарские известия".

ЖК "Кларисса" находится в Краснодаре в квадрате улиц Комсомольской и Советской, Кубанской набережной и переулка Подгорного. По проекту он должен был состоять из семи секций, перед банкротством в 2013 году застройщик успел сдать в эксплуатацию три из них. Прилегающая к ним секция под номер 14 также заселена, но официально в эксплуатацию сдана не была, сообщает krasnodarmedia.su.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.