24 ноября 2022, 21:11

Дольщица снесенной в Геленджике многоэтажки объявила голодовку

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пенсионерка Людмила Гуслякова начала сегодня голодовку перед зданием Краснодарской краевой администрацией. Она требует выполнения обещаний властей края о предоставлении жилья дольщикам 14-этажного дома в Геленджике, который снесен как незаконная постройка. 

Как писал "Кавказский узел", собственниками квартир 14-этажного дома №79 по Красногвардейской улице являлись 440 человек. Его строительство началось в 2011 году, а в 2013 году было завершено. Власти Геленджика не мешали строительству, но после сдачи дома потребовали в суде признать его незаконной постройкой, заявив, что земля под домом находится в федеральной собственности, указали дольщики в своем заявлении в прокуратуру. Активисты неоднократно проводили акции протеста против решения властей Геленджика снести признанный самостроем дом, а также с требованием отставки главы города.

Пенсионерка из Геленджика Людмила Гуслякова объявила бессрочную голодовку у здания краевой администрации в Краснодаре. Гуслякова - дольщица дома по №79 по Красногвардейской улице, который снесли как незаконную постройку в октябре, сообщил сегодня "Коммерсант - Кубань".

По ее словам, она приобрела квартиру, продав единственное жилье в Улан-Удэ. "Дом снесли, посчитав незаконной постройкой. С нами не раз разговаривали власти краевой администрации, обещали построить для обманутых дольщиков отдельный дом. Но до сих пор ничего не сделано. Я намерена оставаться у здания администрации до тех пор, пока не решится наша проблема", - привело ее слова издание.

Дольщица направила жалобу, в которой она сообщила о намерении объявить голодовку, президенту России Владимиру Путину. Копия письма была отправлена прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому, руководителю департамента по надзору за строительством в Краснодарском крае Максиму Карпенко и губернатору Вениамину Кондратьеву.

В жалобе она указала, что неоднократно обращалась во все органы власти с просьбой защитить конституционные права на жильё. "С 2011 года у меня нет крыши над головой и очень скромная пенсия", - привело издание "Блокнот Краснодар" выдержку из жалобы Гусляковой.

По ее словам, пока позволяло здоровье, она работала, чтобы оплатить аренду жилья, хотя стоимость аренды даже скромного жилья в курортном городе очень высокая. "На сегодняшний день я не вижу никакой перспективы жить в своей квартире, которую купила в доме, снесенном полностью в октябре 2022 года. Отсутствие перспективы разрешения проблемы с восстановлением моих нарушенных конституционных прав вынуждает меня заявить о безысходности моего положения", - указано в жалобе.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд арестовал главу кубанского фонда защиты дольщиков", "Суд обязал застройщиков долгостроя в Геленджике выплатить долги дольщикам", "Дольщики сочинского ЖК получили компенсации вместо квартир".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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