Минобороны Армении обвинило Азербайджан в ранении солдата

24 ноября 2022, 02:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянский солдат получил ранение во время обстрела азербайджанскими военными поста на границе, заявило военное ведомство Армении. Минобороны Азербайджана отвергло эти обвинения.

Как сообщал "Кавказский узел", Баку и Ереван регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Утром 23 ноября Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в Кельбаджарском и Дашкесанском районах, а также в направлении города Шуша и Тертерского района. В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что обстрелу подверглись позиции армянских военных в восточной части границы с Азербайджаном.

Военнослужащий получил огнестрельное ранение на одном из армянских постов в восточной части границы днем 23 ноября, сообщило Минобороны Армении. По данным ведомства, инцидент произошел в 13.20 по местному времени (12.20 мск).

Состояние солдата врачи оценивают как удовлетворительное. "Его жизни ничего не угрожает", - говорится в распространенном вечером 23 ноября сообщении Минобороны Армении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанская сторона свою причастность к ранению армянского военного на границе двух стран отрицает. «Мы категорически опровергаем распространенную информацию», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

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