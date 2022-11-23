Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

23 ноября 2022, 09:56

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Обстрелы велись в направлении населенных пунктов Кяльбаджарского и Дашкесанского районов, а также города Шуша и Тертерского района, заявило Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Армении обвинило в обстрелах азербайджанских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", Баку и Ереван регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 21 ноября Минобороны Армении заявило, что под обстрел попали позиции на границе. Минобороны Азербайджана отвергло эти обвинения. Утром 22 ноября стороны также обменялись обвинениями в обстрелах. Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции Армии обороны, а также трактор, выполнявший сельхозработы в районе села Мачкалашен. Вечером Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелках на границе, а Степанакерт обвинил Баку в обстреле сельских жителей.

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам из разнокалиберного стрелкового оружия поздно вечером 22 ноября. Обстрелы велись со стороны населенных пунктов Басаркечярского района в направлении населенных пунктов Истису Кяльбаджарского района и Астаф Дашкесанского района, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Азербайджана.

В тот же день, по данным ведомства, армянские военные "с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении города Шуша и Тертерского района". "Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях", - сказано в сообщении Минобороны.

Военное ведомство Армении в свою очередь заявило об обстреле со стороны Азербайджана. По его данным, поздно вечером 22 ноября были обстреляны армянские позиции в восточной части границы. "С армянской стороны потерь нет. По состоянию на 10:00 (09:00 мск) 23 ноября ситуация на передовой относительно стабильная", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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