Степанакерт обвинил Баку в обстреле сельских жителей

22 ноября 2022, 22:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мирные жители, проводившие сельхозработы близ села Мачкалашен Мартунинского района, подверглись обстрелу, а житель села Красный Базар заявил, что азербайджанские военные угнали его корову, сообщила пресс-служба МВД Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", позиции азербайджанских военных обстреляны на армяно-азербайджанской границе и с территории, контролируемой российскими миротворцами, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Минобороны Нагорного Карабаха сегодня заявило об обстреле 21 ноября азербайджанскими военными позиции Армии обороны, а также трактора, выполнявшего сельхозработы в районе села Мачкалашен.

Сегодня азербайджанские военные открыли огонь по мирным жителям, выполнявшим сельскохозяйственные работы, заявило МВД Нагорного Карабаха.

"22 ноября в 14.30 (13.30 мск) глава общины Сарушен Аскеранского района обратился в отдел полиции Мартунинского района по поводу того, что при проведении сельскохозяйственных работ на поле с позиций азербайджанской армии велась стрельба из различных видов оружия, в результате чего сельскохозяйственные работы были остановлены", - сообщила сегодня пресс-служба МВД Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook*.

Поля, принадлежащие общине Сарушен, находятся в долине Амарас в административном районе села Мачкалашен Мартунинского района, уточнил руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

"Беспорядочная стрельба велась с позиций азербайджанской армии из различных видов стрелкового оружия. Мирные жители не пострадали", - сказал Тадевосян корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня в 15.40 (14.40 мск) житель общины Красный базар А. Севумян обратился в отдел управления полиции с сообщением, что азербайджанские военные угнали его корову в местечке Гёк вблизи линии соприкосновения, добавил Тадевосян.

"Мартунинское районное управление полиции собрало все факты и передало их миротворческим силам", - указал он.

В бюллетене Российского миротворческого контингента от 19.00 мск 22 ноября, опубликованного на сайте Минобороны России, о нарушении перемирия на линии соприкосновения не упоминается.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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