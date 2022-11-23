Силовики проконтролировали акцию противников Путина в Ереване 

23 ноября 2022, 22:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Участники акции в Ереване, приуроченной к приезду Владимира Путина на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, потребовали прекратить сотрудничество с Россией, исходя из интересов Армении. К месту проведения акции было стянуто большое количество силовиков, однако обошлось без задержаний.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября в Ереване проходит саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване с участием президента России Владимира Путина. Сегодня участники митинга на площади Свободы потребовали выхода Армении из ОДКБ.

Участники акции Национально-демократического полюса в Ереване 22 ноября, приуроченной к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и визиту президента России Владимира Путина в Армению, заявили, что Россия не защищает интересы Армении, а ОДКБ не оказало реальной помощи в ходе эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе. Активисты призвали власти Армении выйти из ОДКБ и из-под влияния России.

Национально-демократический полюс (политическая структура "Национально-демократический полюс" включает в себя, в частности, всеармянское движение "Сасна Црер", - прим. "Кавказского узла") провел очередную акцию протеста против приезда российского президента в Ереван на саммит ОДКБ, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Сторонники оппозиционного движения держали в руках флаги Армении, США, Франции и Украины, плакаты с антироссийским и антипутинским содержанием. Участники акции также скандировали антироссийские и антипутинские лозунги.

По данным полиции, в акции приняли участие около 250 человек. Организаторы заявили, что не подсчитывали число участников.

Силовики стянули к месту акции подразделения внутренних войск и спецназ. Полиция предупредила, что если организаторы изменят место проведения протестной акции, то она будет разогнана. Требование полиции вызвало возмущение сторонников Национально-демократического полюса. Однако конфликта удалось избежать.

Армения может попасть под европейские санкции из-за сотрудничества с Россией, заявил один из лидеров Национально-демократического полюса Ваге Гаспарян.

Россия проигрывает в геополитической борьбе и использует Армению и ее интересы, как разменную монету, заявил на акции представитель Совета Национально-демократического полюса Гарегин Чугасзян.

Чугасзян также отметил, что на саммите ОДКБ собрались страны, которые поздравляли Азербайджан с победой войне, навязанной Армении и Нагорному Карабаху.

"Создается впечатление, что страны ОДКБ собрались обсудить вопросы безопасности. Но в ОДКБ входят страны, о которых [президент Азербайджана] Алиев заявил, что это – друзья Азербайджана. Армения не связана цивилизационно с Россией. Армения ближе европейская цивилизация", - подчеркнул он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 ноября заявил, что несмотря на то, что Азербайджан не входит в ОДКБ, "в этой организации у нас больше друзей, чем у Армении", сообщило издание Media.Az.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц отметила, что принимала участие во всех ереванских акциях против Путина и ОДКБ. "Я участвовала также в акции на площади Свободы, но там столько полиции не было, как тут", - заявила она на митинге.

Армения не должна рассчитывать на помощь России, указала правозащитница. "В Армении есть прослойка общества, которая считает, что Россия поможет. Это рабское мышление. Рабы ищут хозяев, которые решали бы проблемы вместо их самих. Свободные же люди – ищут партнеров и союзников", - подчеркнула Карапетянц.

Акция протеста закончилась без инцидентов и задержаний. Свой следующий митинг Национально-демократический полюс проведет 26 ноября в 16.00 по местному времени.

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