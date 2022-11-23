Останки жертв карабахского конфликта найдены в Агдамском районе

23 ноября 2022, 13:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Останки, обнаруженные в селе Сарыджалы Агдамского района, переданы на экспертизу, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана периодически отчитываются об обнаружении новых мест захоронений погибших в ходе первой карабахской войны. Так, на высоте Фаррух около одноименного карабахского села в марте были найдены останки, предположительно, азербайджанских военных, погибших в первой карабахской войне. В октябре, после того как правозащитники и власти Армении призвали международное сообщество расследовать казни пленных в ходе сентябрьского обострения конфликта на границе двух стран, власти Азербайджана организовали пресс-тур к месту захоронения азербайджанцев, погибших в 1991-1994 годах. В двух захоронениях были найдены скелеты шести человек, в одном - 12.

В 1991-1994 годах проходила широкомасштабная война между провозгласившим свою независимость Нагорным Карабахом и Азербайджаном, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Общие сведения о Нагорном Карабахе".

"В ходе раскопок, проведенных 22 ноября с участием сотрудников полиции, прокуратуры и службы государственной безопасности, на территории села Сарыджалы Агдамского района были обнаружены человеческие останки", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Азербайджана.

По данным ведомства, в этом месте были захоронены люди, убитые около 30 лет назад - во время первой карабахской войны. Останки переданы судебно-медицинским экспертам для идентификации.

В МВД не смогли уточнить число людей, захороненных в данном месте, сказав, что точное число установит экспертиза.

Напомним, офисы Международного комитета Красного Креста в регионе ранее получили информацию от родных и близких о 4500 пропавших без вести, с азербайджанской стороны пропавшими без вести считаются 3800 человек, сообщила глава отдела Бакинского офиса МККК по общественным связям Илаха Гусейнова в октябре. Красный Крест для содействия в поисках создал базу данных биоматериалов родственников пропавших без вести, чтобы в будущем можно было идентифицировать обнаруженные останки по совпадению ДНК. В Бакинском и Бардинском офисах собрана информация о биоматериалах порядка 10 тысяч человек (по три-четыре человека на каждого пропавшего).

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