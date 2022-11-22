22 ноября 2022, 21:08

Правозащитники сообщили об облаве на родных и знакомых Магомеда Закриева

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чеченские силовики увезли в неизвестном направлении родных и знакомых Мовсара Закриева, убитого 21 ноября в центре Грозного. Информации о том, где находятся задержанные, нет, сообщили правозащитники Олег Орлов и Светлана Ганнушкина.

 Как писал "Кавказский узел", молодой человек, убитый после нападения на силовика в Грозном, действовал в одиночку, следует из аудиозаписи, обнародованной в соцсети как обращение человека, планировавшего атаку. Нападавшим был местный житель, 2003 года рождения, сообщили следователи. Убитый силовиками - Мовсар Закриев из Алды, проинформировал Telegram-канал Niyso. События в Грозном показали, что в Чечне до сих пор неспокойно и небезопасно, отметил юрист Абубакар Янгулбаев.

21 ноября в центре Грозного застрелен неизвестный, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД и пытавшийся скрыться с его табельным оружием. Полицейский скончался, личность и мотивы нападавшего выясняются, добавил глава Чечни. Инспектор ГИБДД отлучился на омовение в помещение для намаза, где нападавший смертельно ранил его, сообщил Кадыров. Он уточнил, что, по предварительной информации, нападавший действовал в одиночку, но силовики начали поиски его вероятных сообщников.

В чеченском поселке Алды силовики похитили родственников молодого человека, убившего инспектора ГИБДД в центре Грозного, сообщил оппозиционный Telegram-канал Niyso 21 ноября. 

Чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" отметила, что помимо родных, в неизвестном направлении увезены и друзья и знакомые Закриева.  "Друзья, однокурсники и родственники Мовсара Закриева увезены кадыровцами в неизвестном направлении. С каждым часом число задержаний увеличивается", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ассоциации.

За действия Мовсара "никто не несет ответственность", а подобные задержания "грубо нарушают права человека", указано в сообщении. 

Правозащитник, руководитель программы "Горячие точки" Олег Орлов сообщил, что ему известно о похищении силовиками родственников Закриева. "Их взяли и увезли", - сказал Орлов корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, информации об их местонахождении нет.

Родственники Закриева были увезены в неизвестном направлении, подтвердила глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина со ссылкой на собственные источники. 

"Да, они были похищены, но никаких подробностей у меня нет. Связаться с кем-либо, кто обладает информацией, я не могу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Представители Росгвардии Чечни и МВД республики от комментариев отказались.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Опубликованы видео перестрелки в Грозном", "Специалисты оценили риски активизации подполья в Чечне", "Кавказоведы назвали причины вооруженных нападений в Чечне".

Автор: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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