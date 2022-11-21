Пропагандисты отреагировали на перестрелку в Грозном успокоительными увещеваниями

21 ноября 2022, 23:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев и директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов уверяют своих подписчиков в соцсетях, что в Грозном спокойная и мирная обстановка. События в Грозном показали, что в Чечне до сих пор неспокойно и небезопасно, отметил юрист Абубакар Янгулбаев.

Как писал "Кавказский узел", молодой человек, убитый после нападения на силовика в Грозном, действовал в одиночку, следует из аудиозаписи, обнародованной в соцсети как обращение человека, планировавшего атаку. Нападавшим был местный житель 2003 года рождения, сообщили следователи.

Сегодня в центре Грозного застрелен неизвестный, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД и пытавшийся скрыться с его табельным оружием. Полицейский скончался, личность и мотивы нападавшего выясняются, добавил глава Чечни.Инспектор ГИБДД отлучился на омовение в помещение для намаза, где нападавший смертельно ранил его, сообщил Кадыров. Он уточнил, что, по предварительной информации, нападавший действовал в одиночку, но силовики начали поиски его вероятных сообщников.

Юрист, бывший сотрудник "Комитета против пыток*" Абубакар Янгулбаев в своем Telegram-канале указал, что силовики не были готовы к нештатной ситуации.

"Силовики расстреляли парня на месте без попытки задержания. На видео заметно, как сумбурно действуют сотрудники. А факт того, что один подросток сбил координацию работы силовиков говорит о системной неэффективности и частичной бесполезности. Проще говоря: а что, если нападающих было бы не 1, а 101?Совокупность отдельных деталей события указывает на то, что в Чечне до сих пор неспокойно и небезопасно.А безнаказанное насилие кадыровцев в отношении людей приводит к ответному насилию", - написал он сегодня.

Работники пропаганды постарались заверить грозненцев, что в городе все спокойно. В частности, в Instagram**" Чечня сегодня" опубликовано сообщение о том, что глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев назвал обстановку в городе нормальной. "Как видите, в Грозном все спокойно. Город живет активной жизнью. Социальные и торговые объекты работают в обычном режиме. Никаких ограничений при передвижении нет. Можно спокойно выходить и заниматься своими делами", - приводятся его слова в публикации. В Instagram** Ахмеда Дудаева выложена запись его прогулки недалеко от места происшествия

Видеозапись из парка Журналистов, рядом с которым произошло происшествие, на которой в безопасности в Грозном пытается уверить жителей города директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов, опубликована в Instagram** телекомпании. "Наш Грозный, наша столица, живет своей спокойной мирной жизнью", - указал он на видеозаписи.

Говоря о случившемся, Ахмадов подчеркнул, что сотрудник ГАИ "погиб в мечети, пошел сделать намаз и в этом положении погиб", следует из видеозаписи

Комментатор "Кавказского узла" adrienne усомнился в официальной версии событий. "Как я понимаю, ЧП случилось около 11 часов дня. Утренний намаз совершается около 6 часов утра, а дневной совершается в 12.30 дня. Что за намаз совершал этот сотрудник в придорожной мечети? Для утреннего - слишком поздно, для дневного - слишком рано. По Ватсап сейчас рассылки идут с видео и фото с места происшествия. Убитый - совсем молоденький паренек, чуть ли не подросток, а Кадыров и вслед за ним все СМИ пишут, что на ГАИшника напал мужчина", - написал он.

Молодой человек, напавший с ножом на сотрудника ДПС - Мовсар Закриев из Алды, сообщил сегодня оппозиционный Telegram-канал Niyso. "Кавказский узел" не может подтвердить достоверность данных об имени и месте жительства убитого силовиками жителя Чечни.

Отметим, что сегодняшнее нападение на силовика в Чечне стало первым за более чем 16 месяцев. Предыдущий аналогичный инцидент произошел в Грозном 9 июля 2021 года. С 2019 года в республике произошло не менее пяти нападений с холодным оружием на силовиков.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.