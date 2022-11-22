Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелках на границе

22 ноября 2022, 17:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских военных обстреляны на армяно-азербайджанской границе и с территории, контролируемой российскими миротворцами, а на высоте Сарыбаба обнаружено 350 противопехотных мин, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Нагорного Карабаха сегодня заявило об обстреле азербайджанскими военными позиции Армии обороны, а также трактора, выполнявшего сельхозработы в районе села Мачкалашен.

"22 ноября с 10:35 (09.35 мск) до 14:30 (13.30 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Азизли (армянское название - Норабак - Прим. "Кавказского узла") Басаркечярского района (Гегаркуникская область, - Прим. "Кавказского узла"),с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Сегодня же с 09.17 (08.17 мск) до 14:48 (13.48 мск) "члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в Физулинском, Шушинском, Ходжавендском (армянское название Мартунинское – Прим. "Кавказского узла"), Тертерском и Ходжалинском (армянское название - Аскеранское) направлениях", перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение ведомства.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры, говорится в заключение пресс-релиза.

Согласно другому сообщению Минобороны Азербайджана, 21 ноября было обнаружено минное поле на высоте Сарыбаба в Карабахе, которую азербайджанские военные заняли в ходе военной операции в августе этого года.

3 августа власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" после убийства азербайджанского военного. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты Буздух. При этом ранее военнослужащие Азербайджана уже заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это дало Азербайджану тактическое преимущество. 11 августа Минобороны Азербайджана заявило о прокладке дорог и инженерных работах на этих высотах.

"В результате работ по разминированию, проводимых инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии, 21 ноября в северном направлении высоты Сарыбаба было обнаружено минное поле, усеянное противопехотными минами, которые были зарыты незаконными армянскими вооруженными формированиями", - в частности, говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Было обнаружено и обезврежено с соблюдением мер безопасности 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, которые по данным военного ведомства Азербайджана, произведены в Армении в 2021 году. Об обнаружении мин были проинформированы командование российского миротворческого контингента и совместный российско-турецкий мониторинговый центр. указано в сообщении.

Отметим, что Баку и Ереван регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 21 ноября Минобороны Армении заявило, что под обстрел попали позиции на границе. Минобороны Азербайджана отвергло эти обвинения.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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