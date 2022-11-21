21 ноября 2022, 09:09

Армения обвинила Азербайджан в обстрелах на границе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

ВС Азербайджана вечером 20 ноября обстреляли армянские позиции в восточной части границы, сообщили в Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 19 ноября МВД Нагорного Карабаха сообщило, что житель села Хаци (азербайджанское название – Чоракли) Игорь Абрамян попал под обстрел азербайджанских военных во время проведения сельхозработ на тракторе. Ведомство уточнило, что в результате инцидента погибших и раненых нет. Миротворцы подтвердили нарушение Азербайджаном перемирия в Нагорном Карабахе. Азербайджан эту информацию не прокомментировал.

Военнослужащие Азербайджана обстреляли армянские позиции, расположенные в восточной части границы, сообщили в Минобороны Армении.

"20 ноября в 21:00 (20:00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Новости-Армения".

По данным Минобороны, с армянской стороны потерь нет. "По состоянию на 09:00 21 ноября ситуация на передовой относительно стабильна", - добавили в ведомстве.

Азербайджан отверг эту информацию. "Распространенная армянской стороной информация о том, что 20 ноября в 21:00 подразделениями азербайджанской армии якобы был открыт огонь в направлении позиций подразделений вооруженных сил Армении, не соответствует действительности", - сказано в распространенном сегодня утром сообщении Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Участники акции в Ереване обвинили Москву в сдаче Нагорного Карабаха", "Азербайджанские аналитики сочли резолюцию Сената Франции уходом от реальности", "Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 ноября 2022, 10:01

  • Строители газопровода заблокировали дворы жителей дагестанского села

    В дагестанском селе Ибрагимотар рабочие провели газопровод впритык к воротам и калиткам, из-за чего они не открываются, пожаловались сельчане. Часть комментаторов предположила, что газопровод был так проложен из-за нарушения жителями плана застройки, а другая часть раскритиковала чиновников за то, что они не глядя утвердили проект.

21 ноября 2022, 08:12

21 ноября 2022, 07:19

  • Версия кровной мести в деле об убийстве Марзаганова поставлена под сомнение

    Появившаяся в сети версия о то, что умерший после нападения в Ингушетии активист движения "Антилирика" Магомед Марзаганов мог стать жертвой мести, вряд ли состоятельна, поскольку он сам не мог ее спровоцировать, ни его роду кровную месть не объявляли, уверены знакомые Магомеда. При этом правоохранительные органы отказываются комментировать расследование дела о нападении на активиста из Экажево. 

21 ноября 2022, 06:23

  • Беслан Дбар обвинен в новых эпизодах хищений

    Пять эпизодов хищения при строительстве коттеджного поселка Мачара на 34 миллиона рублей выявила Генпрокуратура Абхазии при расследовании дела бывшего министра по репатриации Беслана Дбара.

21 ноября 2022, 05:28

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи