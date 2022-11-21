Армения обвинила Азербайджан в обстрелах на границе

21 ноября 2022, 09:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

ВС Азербайджана вечером 20 ноября обстреляли армянские позиции в восточной части границы, сообщили в Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 19 ноября МВД Нагорного Карабаха сообщило, что житель села Хаци (азербайджанское название – Чоракли) Игорь Абрамян попал под обстрел азербайджанских военных во время проведения сельхозработ на тракторе. Ведомство уточнило, что в результате инцидента погибших и раненых нет. Миротворцы подтвердили нарушение Азербайджаном перемирия в Нагорном Карабахе. Азербайджан эту информацию не прокомментировал.

Военнослужащие Азербайджана обстреляли армянские позиции, расположенные в восточной части границы, сообщили в Минобороны Армении.

"20 ноября в 21:00 (20:00 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Новости-Армения".

По данным Минобороны, с армянской стороны потерь нет. "По состоянию на 09:00 21 ноября ситуация на передовой относительно стабильна", - добавили в ведомстве.

Азербайджан отверг эту информацию. "Распространенная армянской стороной информация о том, что 20 ноября в 21:00 подразделениями азербайджанской армии якобы был открыт огонь в направлении позиций подразделений вооруженных сил Армении, не соответствует действительности", - сказано в распространенном сегодня утром сообщении Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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