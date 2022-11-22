Тракторист в Нагорном Карабахе попал под обстрел

22 ноября 2022, 11:27

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Азербайджанские военные обстреляли позиции Армии обороны, а также трактор, выполнявший сельхозработы в районе села Мачкалашен, заявило Минобороны Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Армении заявило, что вечером 21 ноября азербайджанские военнослужащие обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия армянские позиции. Военное ведомство Азербайджана в свою очередь заявило, что армянские военные в тот же вечер обстреляли позиции его армии в населенных пунктах.

Азербайджанские вооруженные силы 21 ноября нарушили режим прекращения огня на нескольких направлениях, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook*.

"Подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня на нескольких направлениях, открыв огонь из стрелкового оружия по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорный Карабах), а также по трактору, выполнявшему сельскохозяйственные работы в районе села Мачкалашен. С армянской стороны потерь нет", - сказано в сегодняшнем сообщении Минобороны Нагорного Карабаха, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

Комментариев относительно этого заявления на сайте оборонного ведомства Азербайджана сегодня к 11:20 мск нет.

Напомним, 16 ноября полиция Нагорного Карабаха сообщила об обстреле работающих в поле сельчан близ села Сарушен Аскеранского района. 17 ноября омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян уточнил, что с окончания осенней войны 2020 года от обстрелов погибли не менее 18 жителей непризнанной республики. 19 ноября МВД Нагорного Карабаха сообщило о том, что под обстрел попал житель села Хаци Игорь Абрамян во время проведения сельхозработ на тракторе. 20 ноября Минобороны России заявило, что военнослужащие Азербайджана с наблюдательного поста близ села Авдур обстреляли трактор. Несмотря на обстрелы, жители карабахских сел продолжают сельскохозяйственные работы, так как от этого зависит благосостояние их семей, отметили представители местных властей.

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