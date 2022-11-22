Карабахские сельчане продолжили полевые работы вопреки угрозе обстрелов

22 ноября 2022, 00:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несмотря на обстрелы, жители карабахских сел продолжают сельскохозяйственные работы, так как от этого зависит благосостояние их семей, отметили представители местных властей. Минобороны Азербайджана не прокомментировало сообщения об обстрелах сельхозтехники, однако азербайджанская сторона постоянно ожидает провокаций и остро воспринимает любые действия на линии соприкосновения, отметил глава азербайджанского НПО "Военные офицеры" Тельман Абилов.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября полиция Нагорного Карабаха сообщила об обстреле работающих в поле сельчан близ села Сарушен Аскеранского района. 17 ноября омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян уточнил, что с окончания осенней войны 2020 года от обстрелов погибли не менее 18 жителей непризнанной республики. 19 МВД Нагорного Карабаха сообщило о том, что под обстрел попал житель села Хаци Игорь Абрамян во время проведения сельхозработ на тракторе. 20 ноября Минобороны России сообщило, что военнослужащие Азербайджана с наблюдательного поста близ села Авдур обстреляли трактор.

В МВД Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" 21 ноября сообщили, что обстрелы жителей сел Сарушен, Хаци и Авдур, которые работали в полях, произошли 16, 18 и 19 ноября. Руководитель пресс-службы ведомства Унан Тадевосян уточнил, что что пахотные земли села Сарушен Аскеранского района находятся рядом с монастырем Амарас в Мартунинском районе, где и произошел обстрел.

«Проверкой занимается Мартунинский райотдел полиции. Готовятся материалы для представления российским миротворческим войскам. Пострадавших граждан нет. Пострадала сельскохозяйственная техника», - отметил Тадевосян.

Он отметил, что в этих селах ведет дежурят полицейские, а в ходе сельскохозяйственных работ присутствуют миротворцы. «Сегодня (21 ноября) в этом же районе во время сельскохозяйственных работ азербайджанские вооруженные силы начали обстрел в направлении граждан, но в воздух. Миротворцы встали рядом с мирными гражданами и стрельба прекратилась», - рассказал Тадевосян.

В администрации Мартунинского района Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что среди жителей сел, где были обстрелы, нет паники, они продолжают работать на полях, миротворцы при этом присутствуют.

В администрации Аскеранского района также сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что среди населения села Сарушен нет паники, сельхозработы продолжаются. «Сельские жители не могут не проводить сельскохозяйственные работы на полях и в садах, потому что это их доход и благосостояние их семей. Мы надеемся, что будут приняты меры, и обстрелы больше не повторятся», - сказал руководитель Аскеранского района

В селе Сарушен проживают до 400 человек, в селах Авдур и Хаце – до 500 человек.

Минобороны Азербайджана не комментировало сообщения об обстрелах сельхозтехники в селах Сарушен (азербайджанские название Дагюрд) Аскеранского района (Ходжалинского района), Хаци (Чореклер) Мартунинского (Ходжавендского района) и Авдур (азербайджанское название совпадает с армянским) Мартунинского района (Ходжавендского района). Представители ведомства также оказались не доступны для комментариев.

Глава НПО «Военные офицеры» Тельман Абилов обратил внимание корреспондента "Кавказского узла" на участившиеся в последнее время перестрелки в Нагорном Карабахе.

«Минобороны Азербайджана не подтверждает сообщения об обстреле сельхозтехники в Карабахе. Однако, если обратить внимание на сводки военного ведомства (Азербайджана), в последнее время участились обстрелы азербайджанских позиций в Карабахе, укрепление армянами боевых позиций. Причем это происходит на различных направлениях – Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Физулинском. Складывается впечатления, что армянская сторона стремится нагнетать здесь обстановку. Это совпадает с дипломатическими усилиями Еревана реанимировать «карабахский вопрос». После войны 2020 года предметом международных переговоров стала нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, а будущее карабахских армян стало вопросам внутреннего дела Азербайджана. Сейчас Армения пытается при помощи своих покровителей на Западе, и прежде всего во Франции, вернуть в международную повестку вопрос о карабахских армянах. С другой стороны, Россия также стремясь сохранить влияние в регионе, пытается использовать карабахских сепаратистов. В этом контексте следует рассматривать и появление в Карабахе российского миллиардера Рубена Варданяна, и созерцательную позицию Кремля в отношении невыполнения условий трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года о полном выводе армянских войск из Карабаха», - сказал Абилов.

Поэтому, продолжил он, для привлечения международного внимания делаются попытки спровоцировать Азербайджан на новые военные действия. «Конечно, азербайджанские военные стараются проявлять максимум сдержанности. Однако на появление угроз непосредственно в близости от их позиций они не могут не реагировать. Солдат не может знать, кто находится в тракторе, реальный селянин или переодетый военный. Если техника со стороны противника приблизилась на недопустимо близкое расстояние, то она становится мишенью», - отметил Абилов.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.