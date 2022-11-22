Азербайджан заявил об обстреле своих позиций в населенных пунктах

22 ноября 2022, 09:29

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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу, в том числе в населенных пунктах Дашкесанского и Товузского районов, заявило Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военнослужащие обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия армянские позиции.

Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о том, что поздно вечером 21 ноября подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Коханаби Товузского района. Обстрелы велись со стороны населенных пунктов Гюнешли Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района, утверждает военное ведомство.

Кроме того, по его данным, армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в Ходжавендском и Физулинском направлениях с территорий, где временно размещены российские миротворцы. Обстрелы зафиксированы с 16:50 по местному времени (15:50 мск) 21 ноября до 01:05 (00:05 мск) 22 ноября. "Подразделениями азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.