22 ноября 2022, 09:29
Азербайджан заявил об обстреле своих позиций в населенных пунктах
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу, в том числе в населенных пунктах Дашкесанского и Товузского районов, заявило Минобороны Азербайджана.
Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военнослужащие обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия армянские позиции.
Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о том, что поздно вечером 21 ноября подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Коханаби Товузского района. Обстрелы велись со стороны населенных пунктов Гюнешли Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района, утверждает военное ведомство.
Кроме того, по его данным, армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в Ходжавендском и Физулинском направлениях с территорий, где временно размещены российские миротворцы. Обстрелы зафиксированы с 16:50 по местному времени (15:50 мск) 21 ноября до 01:05 (00:05 мск) 22 ноября. "Подразделениями азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.
Отметим, что Баку и Ереван регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 21 ноября Минобороны Армении заявило, что под обстрел попали позиции на границе. Минобороны Азербайджана отвергло эти обвинения.
С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".
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Автор: "Кавказский узел"