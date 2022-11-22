Армения обвинила Азербайджан в обстрелах

22 ноября 2022, 07:59

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Азербайджанские военнослужащие обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия армянские позиции, заявило военное ведомство в Ереване.

Как сообщал "Кавказский узел", Баку и Ереван регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 21 ноября Минобороны Армении заявило, что под обстрел попали позиции на границе. Минобороны Азербайджана отвергло эти обвинения.

Вечером 21 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, сообщило сегодня утром Минобороны Армении.

Инцидент зафиксирован в 22:45 (21.45 по мск), с армянской стороны потерь нет, говорится в релизе.

Военное ведомство в Баку эти сообщения пока не комментировало, по данным на 7.58 мск публикаций на сайте Минобороны в связи с обвинением в обстреле нет.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе шли полномасштабные бои. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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