22 ноября 2022, 03:15

Дело Адама Дарсаева дошло до суда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следственный комитет отчитался о завершении расследования дела против Адама Дарсаева, задержанного в связи с делом о подготовке теракта в Кисловодске. Обвинение считает Дарсаева участником экстремистской организации. 

"Кавказский узел" писал, что в июле 2021 года Следственный комитет объявил о задержании в Ставропольском крае семи жителей Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставрополья, подозреваемых в причастности к попытке взорвать отдел полиции в Кисловодске. Среди них был житель Дагестана Адам Дарсаев, который заявлял в суде о своей невиновности.

Дарсаев был знаком по учебе в Кисловодске с другими задержанными по этому же делу, это знакомство могло стать для силовиков основанием задержать и его, считает жена арестованного. В числе задержанных, которых следствие считает участниками запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра", оказался и Махач Баширов, чья мать просила у Путина помощи в освобождении сына, заявив о его невиновности.

Следствие считает, что знакомый Дарсаева организовал в Кисловодске деятельность экстремистской организации, целью которой было "установление мирового господства радикальной формы ислама и создание единого исламского государства".

Дарсаев, как полагают следователи, участвовал в деятельности этого религиозного объединения и посещал на протяжении нескольких лет сборы его сторонников, где обсуждались труды проповедников и идеологическая литература, следует из сообщения, опубликованного 21 ноября на сайте Следственного комитета России.

Обвинительное заключение по делу Дарсаева утверждено, дело направлено в суд. Мужчине вменяют участие в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК России), максимальное наказание по этой статье - от двух до шести лет лишения свободы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Махачкалы обвинен в экстремизме", "Восемь жителей Ставрополья осуждены по делу об экстремизме", "Версия Следкома о ячейке "Имарата Кавказ"* в Ингушетии поставлена под сомнение".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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