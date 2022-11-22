Дело Адама Дарсаева дошло до суда

22 ноября 2022, 03:15

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Следственный комитет отчитался о завершении расследования дела против Адама Дарсаева, задержанного в связи с делом о подготовке теракта в Кисловодске. Обвинение считает Дарсаева участником экстремистской организации.

"Кавказский узел" писал, что в июле 2021 года Следственный комитет объявил о задержании в Ставропольском крае семи жителей Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставрополья, подозреваемых в причастности к попытке взорвать отдел полиции в Кисловодске. Среди них был житель Дагестана Адам Дарсаев, который заявлял в суде о своей невиновности.

Дарсаев был знаком по учебе в Кисловодске с другими задержанными по этому же делу, это знакомство могло стать для силовиков основанием задержать и его, считает жена арестованного. В числе задержанных, которых следствие считает участниками запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра", оказался и Махач Баширов, чья мать просила у Путина помощи в освобождении сына, заявив о его невиновности.

Следствие считает, что знакомый Дарсаева организовал в Кисловодске деятельность экстремистской организации, целью которой было "установление мирового господства радикальной формы ислама и создание единого исламского государства".

Дарсаев, как полагают следователи, участвовал в деятельности этого религиозного объединения и посещал на протяжении нескольких лет сборы его сторонников, где обсуждались труды проповедников и идеологическая литература, следует из сообщения, опубликованного 21 ноября на сайте Следственного комитета России.

Обвинительное заключение по делу Дарсаева утверждено, дело направлено в суд. Мужчине вменяют участие в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК России), максимальное наказание по этой статье - от двух до шести лет лишения свободы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.