Мать уроженца Дагестана попросила у Путина помощи в освобождении сына

25 июля 2021, 13:19

Уроженец Дагестана Махач Баширов, объявленный сторонником экстремистской организации, был похищен людьми в камуфляже и масках, указала в видеообращении к Путину мать задержанного, заявив о невиновности сына.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля Следственный комитет объявил о задержании в Ставропольском крае семи жителей Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставрополья, подозреваемых в причастности к попытке взорвать отдел полиции в Кисловодске. Среди задержанных, которых следствие считает участниками запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра", оказался и Махач Баширов.

В июне в Ставропольском крае также были задержаны восемь предполагаемых членов "Ат-Такфир валь-Хиджра"*. Уголовное дело против них расследуется по статье "Организация деятельности экстремистской организации". С тех пор как в 2010 году группировка была признана экстремистской и запрещена в России, в разных регионах страны неоднократно проводились задержания ее участников, указала ранее "Кавказскому узлу" британская журналистка Джоанна Паращук.

Два видеообращения женщины, представившейся Любовью Башировой, размещены в ночь на 25 июля в Instagram-паблике "LIFE \Жизнь Дагестан", на который подписаны 860 тысяч пользователей. На первом видео женщина стоит с плакатом "Мой сын невиновен. Освободите" и обращается к президенту.

"Владимир Владимирович Путин, я прошу как мать разобраться с этим делом. Моего сына похитили из Дагестана, ему шьют разные обвинения, хотя он находился дома с родителями, а говорят, что в Кисловодске было задержание, и что какие-то экстремистские группы готовили какой-то теракт. Целую неделю мой сын был с нами дома. Неизвестные люди в камуфляжной форме его украли и увезли в неизвестном направлении. Я писала заявления во все инстанции в Дагестане. Мне сказали, что его действительно увезли, по-моему, в Ессентуки. Мы сюда приехали, он находится в Зеленокумске, пожалуйста, разберитесь. Он не виноват ни в чем", - спокойным голосом говорит на видео женщина, глядя в камеру.

Махача Баширова задержали в 6 часов утра 22 июля в селе Теречное Хасавюртовского района. Махач Баширов работает в скорой помощи в Ставропольском крае, утверждается в аннотации к ролику.

Второе видеообращение, опубликованное через три часа после первого, сделано в другом интерьере. На кадры обращения наложено фото молодого мужчины с надписью "Мой сын невиновен. Помогите!". В этом видео Любовь Баширова говорит эмоционально, с трудом сдерживая слезы.

"Я Баширова Любовь Анатольевна, мать незаконно задержанного Баширова Махача Салмановича 95-го года рождения – прекрасного семьянина, замечательного сына, спортсмена, прекрасного работника медицинской сферы, который спасает людей, помогает всем... Его перед нами скрутили неизвестные люди в масках и увезли в неизвестном направлении", - жалуется на видео женщина. Она пересказывает подробности похищения сына, а в конце видеообращения срывается на плач и призывает мусульман дать огласку этому делу.

К 13.15 мск видеообращения Любови Башировой набрали соответственно 69 тысяч и 59,5 тысячи просмотров, под ними размещено 239 и 375 комментариев. Авторы большинства из них выразили поддержку женщине и резкую критику в адрес силовиков.

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (Обвинение в неверии и хиджра) появилась в Египте и получила распространение на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии в 1997-1998 годах. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.