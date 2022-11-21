Восемь жителей Ставрополья осуждены по делу об экстремизме

21 ноября 2022, 22:39

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Суд в Кисловодске сегодня признал восьмерых жителей Ставрополья участниками запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*. Каждый из подсудимых получил 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщила ФСБ.

"Кавказский узел" писал, что в июле следователи отчитались о завершении расследования в отношении восьми жителей Северного Кавказа, обвиняемых в экстремистской деятельности. Имена этих людей совпадают с именами тех, о судебном приговоре кому сообщила сегодня ФСБ.

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* ("Обвинение в неверии и хиджра") появилась в Египте и получила распространение на Северном Кавказе в 1997-1998 годах. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе, объясняется в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

Сегодня суд в Кисловодске назначил по 2,5 года колонии восьми мужчинам, признанным участниками экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"*.

Иманали Хаджиев, Исса Богатырев, Комил Холбаев, Амиль Газиев, Мурат Апсов, Дмитрий Леденев, Александр Баженов и Абумуслим Фатуллаев "от лица эмиссаров запрещенной в РФ организации" вели пропаганду в регионе с целью склонения вступить в ее ряды", сообщил со ссылкой на управление ФСБ по Ставрополью "Интерфакс".

Следователи установили, что в регионе проводились собрания, где "изучались основы экстремистской идеологии, пропагандировалось ее превосходство над другими религиями". Дело расследовалось по части 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России (участие в деятельности экстремистской организации).

Комментариев защиты осужденных относительно выводов следствия и суда пока не поступало.

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* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.