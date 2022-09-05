Пять человек осуждены по делу об экстремизме в Карачаево-Черкесии

05 сентября 2022, 18:22

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Пятеро членов запрещенной в России организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* осуждены в Карачаево-Черкесии на сроки от двух до двух с половиной лет колонии.

Обвинительный приговор пятерым членам ячейки международного религиозно-экстремистского объединения вынес Малокарачаевский районный суд Карачаево-Черкесии, сообщил сегодня со ссылкой на региональное управление ФСБ "Интерфакс".

Одному из осужденных назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, а остальные четверо получили по два с половиной года колонии общего режима, сообщили в ФСБ.

Все осужденные признаны виновными по статье об участии в деятельности запрещенной религиозного объединения (часть 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России). Комментариев защиты осужденных относительно вынесенного судом приговора пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что в июле ФСБ отчиталась о задержании 11 членов ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

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* организация признана экстремистской и запрещена в России решением Верховного суда Российской Федерации от 15 сентября 2010 года.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.