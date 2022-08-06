Суд в Черкесске арестовал подозреваемого в подготовке терактов

06 августа 2022, 22:45

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Житель Черкесска, задержанный по подозрению в причастности к "Правому сектору"* и подготовке терактов, арестован до 4 октября.

"Кавказский узел" писал, что ФСБ отчиталась о задержании мужчины, который готовил в Черкесске теракт. При обыске у подозреваемого обнаружен тайник с двумя самодельными взрывными устройствами мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для изготовления СВУ, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, переписка с участниками "Правого сектора"*, сообщило ведомство 5 августа.

Городской суд Черкесска арестовал на два месяца - до 4 октября - сторонника запрещенного в РФ экстремистского "Правого сектора", готовившего террористические нападения, сообщил сегодня "Интерфакс".

Ранее ТАСС опубликовало видео задержания подозреваемого. Как следует из записи, силовики в машине ждали. когда подозреваемый подойдет к частному дому. после этого они выскочили из машины и повалили его на землю. "Я не в курсе, что случилось, ребят?" - сказал подозреваемый, когда несколько силовиков надевали на него наручники.

Далее на видео приведены кадры, на которых задержанный рассказывает, как планировал совершить "операцию в городе Черкесск". "Вы собирались совершить теракт?" - спрашивает его голос за кадром. Подозреваемый ответил утвердительно, отметив, что планировал теракт в прокуратуре и военкомате. Он добавил, что после совершения теракта должен был сесть на поезд Невинномысск - Белгород, а в Белгороде его "должны были забрать в Правый сектор"*, следует из видеозаписи, публикованной на сайте агентства 5 августа.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.