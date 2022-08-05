Сотрудники ФСБ. Скриншот видео You Tubehttps://www.yugopolis.ru

05 августа 2022, 10:16

Силовики отчитались о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мужчина, который, по версии ФСБ, готовил теракт в Карачаево-Черкесии, задержан. Силовики назвали его сторонником "Правого сектора"*.

По данным ФСБ, задержан житель Карачаево-Черкесии 1992 года рождения, сторонник "Правого сектора"* в Черкесске. "Преступник по указанию координаторов планировал совершение диверсионного террористического акта и дальнейшее убытие на территорию Украины", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ходе обысков у подозреваемого обнаружен тайник с двумя самодельными взрывными устройствами мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для изготовления СВУ, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, переписка с участниками запрещенной организации, пишет со ссылкой на ФСБ ТАСС.

По информации ведомства, мужчина собирался совершить теракт в прокуратуре и военкомате в Черкесске. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту), части 2 статьи 282.2 (участие в экстремистской организации) УК России. Задержанный дает признательные показания, добавили в ФСБ.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Следком сообщил о приговоре ставропольскому участнику "Правого сектора"*", "Житель Ставрополья осужден как участник "Правого сектора"*, "Подозреваемый в финансировании "Правого сектора"* мужчина задержан в Астрахани".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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