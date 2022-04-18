Силовики показали изъятую у предполагаемых террористов схему Черкесска

18 апреля 2022, 13:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Карачаево-Черкесии арестовал троих задержанных по подозрению в подготовке теракта и участию в деятельности ИГ*. При обыске у них были изъяты компоненты взрывного устройства, новые сим-карты, а также схема расположения зданий в центре Черкесска, следует из видеозаписи задержания.

Как писал "Кавказский узел", ФСБ отчиталась о задержании в Карачаево-Черкесии трех человек по подозрению в связях с ИГ* и подготовке теракта на территории республики

Троих сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", сообщила пресс-служба УФСБ по республике."Суд арестовал трех сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", готовивших теракт в Черкесске", - привело ТАСС слова сотрудника пресс-службы. Дата заседания суда и срок ареста в сообщении не указаны.

Подозреваемые планировали совершить теракт в здании органа власти в Черкесске, проинформировал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сегодня были опубликованы кадры задержания двоих подозреваемых. Силовики надели на подозреваемых, которые лежат на полу. наручники. "Оружие есть?" - спросил один из силовиков у одного из задержанных. "Нет", - ответил тот. Затем силовики надели защитные костюмы и вошли в квартиру. Были изъяты мобильные телефоны и смартфоны, не менее 20 новых сим-карт и две банковские карты, компоненты взрывного устройства. Также на видеозаписи демонстрируется рисунок расположения зданий и схемы движения в районе улицы Шевцовой в Черкеске, на схему нанесены надписи "суд" и "ул. Шевцовой", следует из видеозаписи, опубликованной на Rutube-канале ТАСС.

Поблизости от улицы Шевцовой (в 134 метрах) расположено здание Верховного суда Карачаево-Черкесии, следует из информации на сервисе "Яндекс.карты".

Пресс-служба ФСБ России сегодня отчиталась, что у подозреваемых, помимо компонентов взрывного устройства была также изъята схема "с объектом террористического устремления", говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее сообщал о задержании предполагаемого сторонника ИГ* в Ставрополе. По версии силовиков, он планировал совершить теракт на железнодорожном вокзале. У задержанного изъяты элементы взрывного устройства, сообщила ФСБ 13 апреля.

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"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.