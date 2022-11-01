Схрон оружия. Фото: http://nac.gov.ru/

01 ноября 2022, 14:07

Версия Следкома о ячейке "Имарата Кавказ"* в Ингушетии поставлена под сомнение

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики могут упоминать в уголовных делах функционирование ячейки "Имарата Кавказ"* в Ингушетии, чтобы продемонстрировать свою работу, считает востоковед Алексей Малашенко. Версии следствия об этой ячейке нет доверия, так как ранее бывали случаи, когда спецслужбы публиковали недостоверные сведения, отметил правозащитник Магомед Муцольгов. Возможно, "Имарат Кавказ"* стал снова упоминаться в уголовных делах из-за обострения проблемы сепаратизма, предположил юрист Тимофей Широков.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 октября Следком отчитался о завершении расследования уголовного дела в отношении участников запрещенной в России международной террористической организации "Имарат Кавказ"* Арби Батаева, Адама и Тимура Кодзоевых, а также Ирисхана Мерешкова. Им было предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации, незаконном вооружённом формировании, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В июле 2015 года в интернете распространилось аудиообращение, на котором руководитель организации "Имарат Кавказ"* Аслан Бютукаев принес присягу лидеру запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство"* от имени всех боевиков Чечни. Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года, говорится в биографии Аслана Бютукаева, опубликованной "Кавказским узлом". 

 Главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Малашенко усомнился в достоверности версии Следкома о существовании ячейки "Имарата Кавказ"* в Ингушетии.

"На сегодня такой организации как "Имарат Кавказ"* просто не существует. Наверное, был необходим какой-то предлог для того, чтобы причислить обвиняемых к "Имарату Кавказ"*. Они с ИГ* совсем разные. "Имарат Кавказ"* – это как будто "привет из прошлого", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик предположил, что упоминание "Имарата Кавказ"* может служить в качестве демонстрации работы силовиков. "Может кто-то по личным соображениям. Может быть, посчитали, что "Имарат Кавказ"* – это более конкретный враг. И вообще надо показывать, что борьба ведётся. Это уже какой-то миф. И не помню, чтобы за последние годы кто-то сдавался, будучи приверженцем "Имарата Кавказ*"  – сказал он.

Сомнение в том, что в Ингушетии действует ячейка "Имарата Кавказ"* высказал также правозащитник Магомед Муцольгов. "Исходя из собственного опыта подобных дел, могу утверждать, что версиям спецслужб и следствия в таких делах доверия нет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Муцольгов добавил, что известны случаи, когда спецслужбы и следствие публиковали сведения, которые не соответствовали действительности.

Объяснить, почему в уголовных делах снова стал упоминаться "Имарат Кавказ"* сложно из-за нехватки данных, отметил юрист Тимофей Широков, который вёл в качестве адвоката ряд дел, связанных с терроризмом и экстремизмом. "Если даже изначально объявляли об ИГ*, затем в ходе следствия поменять на "Имарат Кавказ"* технически не составляет труда для следствия. Мол, появились новые данные, по которым задержанные оказались участниками "Имарата Кавказ*"  – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла"

В 2015-2017 годах почти все задержанных по похожим делам объявляли членами ИГ*. Например, сотрудники спецслужб могли сказать журналистам, что задержали членов "Хизб-ут-тахрир"*, которые вербовали в ИГ*. И хотя в действительности такого дела не было, но публично они могли заявить, добавил он.

Одной  из причин возобновления упоминаний в уголовных делах "Имарата Кавказ"* может быть региональный компонент, считает адвокат. "Это местная организация. Возможно, в свете последних событий решили обратить внимание на возможную проблему сепаратизма", – сказал Широков.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Эксперты сочли присягу Аслана Бютукаева доказательством роста влияния ИГ*", "Госдеп США включил в санкционный список уроженца Чечни Бютукаева", "Кадыров отчитался об убийстве шести боевиков во главе с Бютукаевым".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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