18 ноября 2022, 05:03

Депутат-пацифист из Краснодара лишен полномочий после отъезда из России

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Городская дума Краснодара прекратила полномочия депутата Игоря Азарова, который отказался от мандата в знак протеста против военной операции на Украине. 

Как писал "Кавказский узел", Игорь Азаров уехал в Сербию в знак протеста против военной операции на Украине и 10 ноября заявил о сложении полномочий депутата городской думы Краснодара.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Азарова был внесен в повестку заседания гордумы Краснодара 17 ноября. По итогам заседания его мандат был прекращен: решение приняли депутаты большинством голосов, личное участие Азарова не требовалось, сообщило 17 ноября издание "Юга.Ру".

«Мечтаю, чтобы гибель людей закончилась, остальное сейчас неважно», — процитировало издание комментарий Игоря Азарова по этому поводу. 

Страница Азарова на сайте городской думы Краснодара, где ранее размещалась его автобиография, по состоянию на 4.40 мск сегодня удалена, в списке депутатов он больше не значится.

Будучи депутатом, Игорь Азаров уделял внимание проблемам городской среды Краснодара. На заседаниях городской думы он участвовал в обсуждении проблем вывоза мусора и вырубки деревьев, поднимал вопросы о безбарьерной среде и безопасности на дорогах, о состоянии тротуаров и содержании общественных туалетов, следует из публикаций на его Instagram*-странице urban.krd.

Последний пост в аккаунте с сообщением Азарова о сложении мандата собрал, по состоянию на 4.40 мск сегодня, 62 комментария. "Вы первый депутат, работу которого я видела. Уважаю ваше решение и выбор", - написала zhenya_panteleeva. "Единственный блог депутата, за которым было интересно наблюдать", - выразил сожаление пользователь your_svetlost.

"Игорь, спасибо, что попытались. Надеемся, что вернетесь и поможете выстроить что-то новое и хорошее", - написала tanja_kulish. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Уничтожение агитлистовок привело жительницу Краснодара к обвинению в дискредитации армии*", "Михаил Беньяш* повторно обвинен в дискредитации армии", "Дело краснодарской противницы мобилизации дошло до суда".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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