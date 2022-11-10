10 ноября 2022, 23:57

Краснодарский депутат-пацифист сложил мандат в знак протеста

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Игорь Азаров уехал в Сербию в знак протеста против военной операции на Украине и заявил о сложении полномочий депутата городской думы.

О сложении полномочий Азаров сообщил в своем Telegram-канале. "Я написал заявление о сдаче депутатского мандата. Сейчас я нахожусь в Сербии, сюда я приехал в начале октября в давно запланированную командировку, после которой собирался вернуться в Россию. Однако несколько дней назад я принял решение не возвращаться. Самой главной причиной такого решения является то, что я не поддерживаю (военную операцию) России на Украине. Мои убеждения не позволяют мне взять в руки оружие", - написал он. Азаров подчеркнул, что у него "очень высокая" вероятность мобилизации.

На сайте городской думы Краснодара Игорь Азаров числится депутатом по одномандатному округу № 35.

Как следует из автобиографии на сайте городской думы Краснодара, Азарову 30 лет. "В 2011 году поступил в Московский государственный университет им.Ломоносова. Имею магистерскую степень по политологии. Во время учёбы в университете вёл общественную деятельность: организовывал наблюдение на выборах (предотвращал фальсификации), помогал политическим заключённым, занимался защитой прав студентов. С 22 лет работаю в качестве индивидуального предпринимателя в сфере производства продуктов питания", - говорится в автобиографии.

В Telegram-канале Азаров в качестве аватарки использует знак "пацифик". Среди тем, о которых он писал, как проблемы городской среды Краснодара, так и выборы мэра города и информация о нарушениях при мобилизации. В частности, Азаров писал о случае мобилизации жителя Краснодарского края с множественными грыжами позвоночника.

Как писал "Кавказский узел", на юге России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Отсутствие в военкоматах медицинских комиссий является нарушением закона, заявил "Кавказскому узлу" юрист Антон Гетманенко.

Суд в Горячем Ключе отклонил иск к военкомату о мобилизации Алексея Абрамова, у которого множественные травмы позвоночника, сообщил адвокат Михаил Беньяш*, предположив, что судья не хочет заниматься делом, которое может стать скандальным. Адвокат подал повторный иск, который направлен на рассмотрение тому же судье. 

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* внесен Минюстом в список физических лиц-иноагентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Чиновники на Кубани объяснили раздачу повесток заботой о военнообязанных", "Суд на Кубани обосновал мобилизацией арест обвиняемого", "Мэрия Сочи отчиталась о выплатах семьям мобилизованных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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