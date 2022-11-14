14 ноября 2022, 19:59

Житель Ставрополья обвинен в причастности к экстремистскому объединению

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Передано в суд дело Ислама Тамбиева, обвиняемого в причастности к работе экстремистского объединения в Кисловодске, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года Следком назвал Ислама Тамбиева в числе семи задержанных жителей Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставрополья, которых следствие сочло участниками запрещенного в России экстремистского религиозного объединения. По версии следствия, в Кисловодске действовало религиозное объединение, целью которого было установление мирового господства радикальной формы ислама и создание в России единого исламского государства, и задержанные входили в состав этого объединения.

Главное следственное управление СКР по СКФО завершило расследование дела Ислама Тамбиева, обвиняемого по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, Тамбиев стал участником запрещенного в России международного религиозного объединения, которое организовал его знакомый в Кисловодске. Деятельность объединения была направлена "на установление мирового господства радикальной формы ислама и создание единого исламского государства", говорится в сообщении на сайте СКР.

"Он также принимал участие в сборах участников данного объединения, проводившихся регулярно с середины 2017 года по 21 марта 2021 года, где обсуждалась деятельность объединения, необходимость увеличения его последователей, идеологическая литература и труды проповедников", - сообщило ведомство, уточнив, что в расследовании принимали участие УФСБ и ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Уголовное дело Ислама Тамбиева с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отмечается в публикации. Название религиозного объединения в ней не приведено.

Часть 2 статьи 282.2 УК РФ предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Еврейская община Ставрополья отказалась оспаривать штраф за хранение книги раввина", "Восемь человек задержаны на Ставрополье по делу об экстремизме", "Ставропольский активист признал вину в подготовке несанкционированного митинга".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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