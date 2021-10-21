Еврейская община Ставрополья отказалась оспаривать штраф за хранение книги раввина

21 октября 2021, 13:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представители "Еврейской общины Ставропольского края" решили не обжаловать решение о штрафе в 100 тысяч рублей за хранение в библиотеке книги немецкого раввина XIX века Маркуса Лемана, внесенной в список экстремистских материалов.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября стало известно, что Ленинский райсуд Ставрополя оштрафовал религиозную организацию ортодоксального иудаизма "Еврейская община Ставропольского края" на 100 тысяч рублей по статье о массовом распространении экстремистских материалов. Поводом стало наличие в библиотеке организации романа Маркуса Лемана "Насильно крещенные", внесенного в список экстремистских материалов. Сотрудники ФСБ и полиции обнаружили роман Лемана в библиотеке общего зала во время проверки в общине соблюдения законодательства о свободе совести и вероисповедания.

Книга немецкого раввина Маркуса Лемана "Насильно крещенные", рассказывающая о судьбе евреев в XIV веке на территории Польши и Литвы, в том числе об их преследовании и дискриминации, была включена в список экстремистских материалов по решению Центрального райсуда Сочи от 22 марта 2017 года, говорится на сайте Минюста.

Руководство религиозной организации "Еврейская община Ставропольского края" не стало обжаловать решение о штрафе, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" глава организации Константин (Шимон) Соломонов.

Он пояснил, что с юридической точки зрения дело "не имеет перспектив", и община не хочет выделять деньги на судебную тяжбу. "Новый суд – это добавочные затраты. А по закону это уже ничего не даст", - сказал Соломонов.

Экземпляр романа Маркуса Лемана, найденный в общине, "передан органам" и более не хранится в библиотеке, подчеркнул Соломонов, добавив, что сторону общины в суде юрист не представлял.

По его словам, обыск в общине прошел 16 сентября, в разгар проведения праздника Йом-Кипур – дня покаяния, когда начинается пост и отпускаются грехи. На празднование приехали около 30 верующих и религиозных деятелей. Во время молитвы в здание общины зашли полицейские и объявили, что у них есть информация о хранении здесь экстремистской литературы. Силовики включили видеокамеру и обыскали складские помещения, где лежали книги, там и был обнаружен роман Лемана. "Сначала я возмущался. Но потом понял, что бесполезно что-то им говорить", - рассказал Соломонов, уточнив, что сообщение об изъятии романа вызвало резонанс среди иудеев.

Это подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" представители других иудейских организаций Ставрополя, попросившие не указывать названия организаций. "Да, слышали об этом, но к нам с проверками не приходили… На Ставрополье несколько иудейских общин. Евреи едины, но централизованного управляющего органа нет. [...] За помощью к нам не обращались", - рассказала, в частности, представительница одной из общин.

Создать в организации полноценную библиотеку так и не удалось, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" раввин общины Александр Нестеров, находящийся в Израиле и не присутствовавший при обыске. По его словам, библиотека находилась в процессе создания: в общине не было библиотекаря, который записывал бы инвентарные номера, и книги стояли на полках лишь "технически". При этом книгу даже не читали, добавил раввин.

"Книгу даже в руки никто не брал, ее никто не читал из рядовых граждан. Ее мало кто читал даже среди раввинов. Книга неизвестна среди ставропольчан. Решение о признании книги экстремистской вызвало скандал, еврейский мир очень неоднозначно принял данное решение, потому что это художественный роман", - сказал Нестеров.

Книга Лемана – художественный роман, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" директор Информационно-аналитического центра "Сова"* Александр Верховский. Книга была признана экстремистской по иску Сочинской городской прокуратуры, уточнил он.

"Почему так произошло – факт необъяснимый. В книге нет ничего экстремистского, и почему ее надо запрещать, непонятно. Книга – художественный роман, в нем описывается жизнь евреев в XIV веке. Думаю, у прокуратуры название с чем-то проассоциировалось", - сказал Верховский.

Согласно решению Центрального райсуда Сочи от 22 марта 2017 года, в книге Лемана, написанной в XIX веке, "содержится информация, направленная на возбуждение ненависти к христианству (в частности, к католицизму), на возбуждение религиозной ненависти и вражды по отношению к христианам, а также на пропаганду превосходства и исключительности иудаизма над христианством", сообщил 17 июля 2017 года на своем сайте телеканал "Дождь"**.

Глава отдела общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин назвал внесение книги немецкого раввина Маркуса Лемана в список экстремистских материалов "абсолютной насмешкой над всем законом об экстремизме". "Назвать книгу, выдержавшую десятки переизданий даже в Германии 19-го века, книгу о дискриминации по религиозному принципу евреев в Средневековой Европе экстремистской - это значит осмеять саму идею борьбы с экстремизмом", - привел его слова телеканал в той же публикации.

По его словам, удалить книгу из списка экстремистской литературы можно через суд, но для этого необходимо, чтобы "нашлись люди, которые в этом заинтересованы", например, община. Затем подается иск на возобновление срока обжалования, так как решение уже вступило в силу, и в случае удовлетворения прошения в суд подается иск с целью добиться отмены признания литературы экстремистской, сказал Верховский. "Это вполне возможно. Бывали случаи", - пояснил он.

* организация включена Минюстом России в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** издание включенo Минюстом в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.