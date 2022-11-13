Ребенок остается в больнице после крушения военного самолета в Ейске

13 ноября 2022, 05:44

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Пострадавшая при крушении бомбардировщика в Ейске женщина выписана из больницы, в детской больнице Краснодара остается ребенок, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября военный самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажку на углу улиц Коммунистической и Красной в городе Ейске Краснодарского края. Пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали. По данным на 3 ноября в больнице оставались двое пострадавших в результате крушения самолета.

Их больницы выписан еще один пострадавший при крушении бомбардировщика в Ейске, сообщил 12 ноября оперативный штаб Краснодарского края.

В Telegram-канале штаба при этом не уточняется, где проходила лечение женщина. Ранее отмечалось, что она находилась в стабильном тяжелом состоянии.

В больнице, таким образом, из числа пострадавших при крушении самолета в детской краевой клинической больнице в Краснодаре остается ребенок, он находится в тяжелом состоянии.

Семьям погибших при крушении самолета в Ейске власти пообещали выплатить по миллиону рублей, пострадавшим – от 10 тысяч до 400 тысяч рублей. К 1 ноября 230 жителей дома получили по 100 тысяч рублей за утрату имущества, отчитался оперштаб Краснодарского края. 10 ноября районные власти сообщили, что компенсации в 10 тысяч рублей получили 819 из 870 подавших заявки жителей Ейска, пострадавших от падения самолета, остальным заявителям отказано в выплатах либо предложено собрать дополнительные документы.

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