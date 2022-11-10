Власти обнародовали отчет о компенсациях жителям Ейска

10 ноября 2022, 21:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Компенсации по 10 тысяч рублей получили 819 из 870 подавших заявки жителей Ейска, пострадавших от падения военного самолета около жилого дома, остальным заявителям отказано в выплатах либо предложено собрать дополнительные документы, сообщила администрация Ейского района.

Как писал "Кавказский узел", 230 жителей дома в Ейске, потерявшие имущество при падении военного самолета, получили по 100 тысяч рублей, сообщил оперштаб Краснодарского края. Жильцы разрушенного дома пожаловались на недостаточную помощь властей.

17 октября военный самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажку на углу улиц Коммунистической и Красной в городе Ейске Краснодарского края. Пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали.

Власти Ейского района сообщили, что в трех подъездах дома, который пострадал от падения военного самолета, были зарегистрированы 168 человек, проживало 303 человека, 33 из них пострадали. 244 человека из 2-4 подъездов размещены у родственников и знакомых. В пунктах временного размещения находится 41 человек, в том числе три ребенка, проинформировала сегодня администрация Ейского района в своем Telegram-канале.

Родным девяти погибших выплачено пособие по одному миллиону рублей, у погибшей семьи Ищенко из шести человек нет родственников, которые вправе претендовать на пособие.Также восемь пострадавших получили по 200 тысяч рублей в связи с причинением вреда здоровью, указано в сообщении.

Заявления на выплату единовременной материальной помощи по 10 тысяч рублей приняты от 870 человек, пособия выплачены 819 из них "Предварительно отказано 32 гражданам, в связи с отсутствием основания для выплат и 19 гражданам необходимо предоставить документы (справки ТСЖ и др)", - указано в сообщении в Telegram-канале администрации.

На выплату 100 тысяч рублей в связи с утратой имущества подали заявки 296 человек, 240 из них получили выплаты, в связи с отсутствием основания отказано 15 заявителям, еще 14 необходимо предоставить дополнительные документы, проинформировали власти.

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