На месте падения бомбардировщика в Ейске. Фото: оперативный штаб Краснодарского края

24 октября 2022, 05:42

Названа причина крушения бомбардировщика в Ейске

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Самолет Су-34 упал в Ейске из-за попадания в двигатели двух чаек, сообщил источник в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября военный самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажку на углу улиц Коммунистической и Красной в городе Ейске Краснодарского края. Пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали.

Бомбардировщик Су-34 упал в Ейске из-за попадания в двигатель двух чаек, сообщает сегодня, 24 октября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, птицы попали в двигатели во время взлета самолета, это и привело к возгоранию и крушению. "Их (чаек) останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета", - сообщил источник.

Ранее сообщалось о том, что самолет в конце взлетной полосы врезался в стаю птиц. При этом левый двигатель самолета отказал сразу, а правый вышел из строя некоторое время спустя. Самолет до последнего шел под углом в 45 градусов в дом, в последний момент был дан левый крен, пишет 21 октября news.ru со ссылкой на собственный источник. При этом в публикации уточнялось, что информация от источника является предварительной.

Ремонт многоквартирного дома в Ейске, поврежденного после падения истребителя-бомбардировщика Су-34, начнется через две недели и завершится весной 2023 года, заверил 20 октября губернатор Вениамин Кондратьев. 

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Примечание:

"Обнародованы видео взрывов после падения самолета в Ейске", "Трехдневный траур объявлен из-за гибели 14 человек в Ейске", "Угроза обрушения балконов возникла в поврежденной многоэтажке в Ейске".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 октября 2022, 06:36

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