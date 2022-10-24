Названа причина крушения бомбардировщика в Ейске

24 октября 2022, 05:42

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Самолет Су-34 упал в Ейске из-за попадания в двигатели двух чаек, сообщил источник в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября военный самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажку на углу улиц Коммунистической и Красной в городе Ейске Краснодарского края. Пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали.

Бомбардировщик Су-34 упал в Ейске из-за попадания в двигатель двух чаек, сообщает сегодня, 24 октября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, птицы попали в двигатели во время взлета самолета, это и привело к возгоранию и крушению. "Их (чаек) останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета", - сообщил источник.

Ранее сообщалось о том, что самолет в конце взлетной полосы врезался в стаю птиц. При этом левый двигатель самолета отказал сразу, а правый вышел из строя некоторое время спустя. Самолет до последнего шел под углом в 45 градусов в дом, в последний момент был дан левый крен, пишет 21 октября news.ru со ссылкой на собственный источник. При этом в публикации уточнялось, что информация от источника является предварительной.

Ремонт многоквартирного дома в Ейске, поврежденного после падения истребителя-бомбардировщика Су-34, начнется через две недели и завершится весной 2023 года, заверил 20 октября губернатор Вениамин Кондратьев.

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