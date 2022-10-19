Военные эксперты исключили перенос военного аэродрома от Ейска

19 октября 2022, 00:23

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В России не было случаев переноса военных аэродромов от городов даже после катастроф, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты, комментируя крушение бомбардировщика в Ейске.

Как писал "Кавказский узел", бомбардировщик Су-34 упал вечером 17 октября в Ейске около девятиэтажного жилого дома на углу улиц Коммунистическая и Красная. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома, пилоты катапультировались. Всего погибли 15 человек. 43 человека пострадали, 25 из них госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое, сообщила замгубернатора Кубани Анна Минькова.

Падению бомбардировщика Су-34 в Ейске предшествовало ЧП с истребителем МиГ-29 в декабре 2018 года, когда запасные топливные баки самопроизвольно отделились от самолета и упали в промышленной зоне.

При расширении города должно проводиться согласование гражданскими властями с военными планов строительства, уверен заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. "Если там было поле, а потом его застроили. Вот и результат. Нарушение было со стороны тех, кто строительством занимался", - сказал он.

Между тем, военный эксперт предположил, что формально нарушения могло и не быть."Но думать-то надо было, что они делают", - заявил Храмчихин.

До конца 80-х годов в этой части Ейска в зоне над которой самолеты с аэродрома идут на взлет и посадку, аэродрома были сады совхоза "Мичуринский", пара предприятий и небольшой кусок частного сектора у моря. Потом сады вырубили и на их месте настроили многоэтажек, описал место падения самолета в Ейске администратор форума летчиков aviaforum.

Он не припомнил случаев переноса военных объектов от населенных пунктов, в том числе, если происходили инциденты.

"В Иркутске в 1990-е годы на город упал военно-транспортный самолет, взлетевший с гражданского аэродрома (погибло 23 пассажира самолета и 49 человек на земле - Прим. "Кавказского узла") . Вообще-то если гражданский самолет упадёт — это ещё хуже. Потому что он крупнее военного. Таких случаев немало", - отметил Храмчихин.

В современной России не было случаев переноса военного объекта из-за расширяющегося населенного пункта, заявил выпускающий редактор и военный обозреватель еженедельника "Звезда" Александр Артамонов.

"Таких случаев не было. Например, аэропорт в Жуковском (Московской области) так и остался на месте, несмотря даже на застройку окружающей территории", - указал он.

Он уверен, что невозможно построить что-либо рядом с военным объектом без согласования. "Такого быть не могло. Что касается аварии, то самолет шел с большой скоростью и причина аварии могла быть любая, включая помпаж двигателя (нарушение правильного течения воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя - Прим. "Кавказского узла") СУ-30-е летают на сверхзвуковой скорости. А на какой скорости летел этот самолет, до окончания следствия сказать нельзя. И пилоты тянули самолет максимально. Если пилоты гибнут, часто списывают катастрофу на их ошибку. Но сейчас пилоты остались живы. И (случившееся) будут серьезно рассматривать. Это авиационный инцидент. Такое нередко случается", - подчеркнул Артамонов.

Все вопросы строительства вокруг аэропортов и аэродромов, в том числе военных расписаны в основном законе всех авиаторов — Воздушном кодексе, подчеркнул бывший глава Дагавиа Жабир Абакаров.

"Там подробно описаны: порядок строительства, порядок согласования, полномочия аэропортов на приаэродромной территории, которые находятся близко к населенным пунктам, обеспечение безопасности", - рассказал он.

Абакаров считает, что по определению невозможно построить что-то на приаэродромной территории без согласования. "Все должно было быть согласовано уполномоченными организациями. Как там было на самом деле, пусть следствие разбирается", - заявил он.

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