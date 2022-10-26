Юристы поспорили о шансах жильцов разрушенного в Ейске дома на страховые выплаты

26 октября 2022, 01:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жильцы разрушенного при падении военного самолета в Ейске дома, не застраховавшие свое жилье, могут подать иски о компенсации к министерству обороны, но оплачивать экспертизу будут самостоятельно, считает Михаил Беньяш. Падение самолета - редкий страховой случай, если решение о возмещении ущерба примет суд, то оно может стать прецедентным, отметил Евгений Черноусов.

Как писал "Кавказский узел", семьям погибших при крушении самолета в Ейске власти пообещали выплатить по миллиону рублей, пострадавшим – от 10 тысяч до 400 тысяч рублей. 22 октября оперштаб Краснодарского края сообщил, что начаты выплаты жильцам дома, чьи квартиры были уничтожены при крушении самолета. Первыми по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества получили 74 человека.

17 октября военный самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажку на углу улиц Коммунистической и Красной в городе Ейске Краснодарского края. Пожар охватил несколько подъездов. Погибли 15 человек, 43 человека пострадали.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" юристы прокомментировали возможность жителям дома в Ейске, на который упал военный самолет, получить страховые выплаты за утерянное жилье.

Адвокат Михаил Беньяш усомнился, что жители дома застраховали свои квартиры. «Там люди небогатые, вряд ли хотя бы один застраховался», - предположил он.

Беньяш считает, что, вероятно, жильцы дома будут подавать иски о компенсации к министерству обороны, причем оплачивать экспертизу им придется самим. «Власти считать особо не будут», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается застраховавшихся людей, то Беньяш подчеркнул, что у каждой страховой компании свои перечни страховых случаев, возможно, где-то присутствует и падение самолета.

Адвокат Евгений Черноусов отметил, что, по его мнению, застраховавшие жилье люди в 100% случаев получат страховку. «Другое дело, что им надо будет доказать, что был страховой случай. Понятно, что падение самолета - очень редкий случай, и вряд ли его включают в страховку. Но если суд примет решение о возмещении ущерба, оно может стать прецедентным», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

«Что касается остальных, то, поскольку виновником ущерба стало министерство обороны, то потерпевшие в обязательном порядке подадут иск. Но если люди там не прописаны, то им надо будет доказать в суде, что они там жили», - отметил Черноусов.

По словам адвоката, право гражданина на возмещение ущерба, причиненного его здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций, закреплено пунктом 1 статьи 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В соответствии с подпунктом «л» пункта 1 статьи 11 закона, гражданам выплачивается единовременная денежная выплата (за исключением случая утраты жилья). "Физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта и возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями» выплачивается единовременная материальная помощь в размере 10 000 рублей на человека и оказания гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости - 50 000 рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости - 100 000 рублей на человека. Материальная помощь осуществляется при условии постоянного проживания гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, и в котором он зарегистрирован по месту жительства. Кроме того, членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, выплачивается единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи, рассказал адвокат.

Для получения помощи нужно подать в адрес главы местной администрации заявление согласно установленной форме. После этого местные власти подают в МЧС списки лиц, которые нуждаются в получении единовременного пособия. Уже на основании этих списков выделяются ассигнования из федерального бюджета.

Согласно постановлению правительства России от 7 июня 1995 года №561 «О государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями» получают специальные жилищные сертификаты. Они выдаются из расчета социальной нормы в 33 квадратных метра для одиноких граждан, 42 квадратных метра на семью из двух человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи при составе семьи из трех и более человек, но не более общей площади утраченного дома или квартиры. Причем только тем, кто там прописан и для кого утраченное жилое помещение являлось единственным.

Для включения в списки на получение жилищного сертификата пострадавшие должны представить властям заявление, удостоверяющие личности документы, выписку из домовой книги по месту регистрации, копию финансового лицевого счета занимаемого жилого помещения по месту регистрации, документы, подтверждающие родственные связи, справку органов местного самоуправления, подтверждающую факт, что граждане лишились жилья в результате действий ЧС или стихийных бедствий. При этом законодательством не установлен срок, в течение которого заявитель обязан предоставить указанные документы.

После получения жилищного сертификата владелец обращается к региональным властям с просьбой о предоставлении ему жилья. Власти в срок, не превышающий трех месяцев со дня получения ими сертификата, выделяют жилье, либо проставляют единовременную социальную выплату, равную цене сделки купли-продажи жилого помещения.

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