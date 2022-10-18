Число погибших после крушения самолета в Ейске достигло 15

18 октября 2022, 19:43

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Один из пострадавших при крушении бомбардировщика в Ейске скончался в больнице, всего погибли 15 человек. 43 человека пострадали, 25 из них госпитализированы, состояние троих из них оценивается как тяжелое, сообщила замгубернатора Кубани Анна Минькова.

Как писал "Кавказский узел", вечером 17 октября в Ейске упал бомбардировщик Су-34 около девятиэтажного жилого дома в Ейске, пожар охватил несколько подъездов. Погибли 14 человек, поисково-спасательные работы на месте крушения самолета завершены, сообщили сегодня власти. В Ейском районе объявлен трехдневный траур.

51-летний мужчина, пострадавший при крушении военного самолета в Ейске, скончался в больнице. Всего погибли 15 человек, в том числе трое детей, сообщила сегодня заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

В результате крушения самолета пострадали 43 человека, среди них девять детей. "В стационарах 25 человек (22 средней степени тяжести, трое - в тяжелой), в том числе две беременных и шесть детей. Амбулаторное лечение - 3 пациента", - сообщила она в своем Telegram-канале.

По данным Миньковой, в Ейской Центральной районной больнице насчитывается 19 пациентов, в том числе четыре ребенка, и беременная женщина, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.В Краснодарской краевой клинической больнице №1 лечение проходят четыре человека, в том числе один ребенок, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Девочка пять лет в тяжелом состоянии госпитализирована в Детскую краевую клиническую больницу, она также находится на ИВЛ. В Перинатальном центре Краснодара находится беременная в состоянии средней степени тяжести, сообщила Минькова. Также, по ее словам, психологическую помощь получили уже 198 человек.